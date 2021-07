El bipartito evita que se investigue el caso del PGOU pero no una comisión sobre la basura

Mari Carmen de España, portavoz del PP: "Les encantaría ser jueces y también verdugos ( a la izquierda sobre el caso del PGOU)

Los dos polémicos asuntos se abordaron en el Pleno ordinario de julio celebrado este jueves, telemático y plagado de interrupciones, en el que Vox ejerció de bisagra tanto para la derecha como para la izquierda. La formación ultra se abstuvo a la hora de votar sobre la disolución que planteaba el bipartito de la comisión política de PGOU, facilitándoles el trámite. El equipo de gobierno ya avisó que pediría su cierre al considerarla del todo innecesaria tras la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a la exalcaldesa popular Sonia Castedo de trato de favor con el promotor Enrique Ortiz en la confección del planeamiento de Alicante. El edil de Vox Mario Ortolá criticó a PP y Ciudadanos por «violar los acuerdos tomados por la mayoría de los representantes de los alicantinos en el Pleno. Se niegan un año después a constituir la comisión, lo que resta seriedad al Pleno y retrae de confianza a los alicantinos de los acuerdos que se adoptan por mayoría de los grupos».

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos: «Más vacunación, señora Barceló, y menos mirar para otro lado (sobre el covid)»

Parecía un palo al bipartito que se quedó en meras palabras. Al final Vox se abstuvo y el equipo de gobierno pudo disolver la comisión con el argumento de que al recaer sentencia, aunque no sea firme, no ven adecuado cuestionarla en una comisión. «En Vox respetamos la independencia judicial y la separación de poderes», aseveró Ortolá. La izquierda recordó que el fallo no es firme puesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que «no debería cerrarse aún -la comisión- pese a que no se ha convocado nunca». Desde el PSOE Trini Amorós criticó que «disuelven una comisión cuando nadie tiene una bola de cristal. Puede que haya responsabilidades políticas por los exalcaldes Alperi y Castedo, o puede que no. Su retirada lo que hace es enturbiar».

Trini Amorós: portavoz adjunta del PSOE: «Si fuera Castedo estaría con usted más enfadada de lo que ha verbalizado (a Barcala)»

Los ultras no dudaron en cambio en apoyar la creación de otra comisión para el control municipal de la recogida de residuos a instancias de Unides Podem. La izquierda apoyó este instrumento para que se indague en el funcionamiento del servicio de retirada de las basuras a raíz del polémico vídeo de la mezcla de la recogida selectiva. El bipartito votó en contra pero no le sirvió para evitar ese control porque Vox apoyó la iniciativa al considerar que «habrá que ver qué ha pasado» y esclarecer estos episodios. «Queremos saber si se está tirando el dinero de los alicantinos o no». Los ultras, no obstante, se comprometieron a dar los votos para cerrar este instrumento si se comprueba que no hay nada que fiscalizar y que fue un hecho aislado. El edil de Limpieza, Manuel Villar, con numerosos frentes abiertos durante toda la sesión, dijo no entender que «Vox se eche al monte» apoyando la comisión, y a una pregunta sobre los contenedores ilegales de ropa usada, respondió lacónicamente que todos los que aparezcan serán retirados como ya se está haciendo.

Xavier López, portavoz de Unides Podem:«La falta de control de la recogida de residuos crea sospechas y recelos en el vecindario»

La gestión de la pandemia provocó un nuevo rifirrafe entre izquierda y derecha de los muchos de este Pleno. El Ayuntamiento de Alicante instará a la Conselleria de Sanidad a agilizar la inmunización de la población contra el covid con la implantación de la vacuna las 24 horas, como se hace en Madrid y Andalucía, y a implantar el sistema de autocita. Salió adelante con los 14 votos a favor de PP y Cs, y la abstención de Vox. La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, reivindicó «medidas sanitarias rápidas y eficaces. No era el momento de despedir a 3.000 sanitarios y menos por whatsApp, sino que la Conselleria de Sanidad debe coger el toro de los cuernos. Más vacunación, señora Barceló -dijo sobre la consellera- y menos mirar para otro lado».

Rafael Mas, edil de Compromís: «Basta de miedo por sentir, por ser, basta de odio machista, LGTBIfóbico»

Los grupos socialista Unides Podem y Compromís, representantes en Alicante del gobierno del Botànic, realizaron una encendida defensa de la estrategia que está siguiendo la Generalitat en la lucha contra el coronavirus, criticaron que se haga guerra política de este asunto y destacaron que se ha vuelto a contratar a los 3.000 sanitarios. «Dejen de mentir con la pandemia y de hacer partidismo con la enfermedad», dijo el portavoz de Compromís, Natxo Bellido. El alcalde, Luis Barcala, arremetió contra Sanidad asegurando que no se ha programado vacunación en Ciudad de la Luz ni para este viernes ni para el sábado.

Mario Ortolá, portavoz de Vox: «(A Mas) No sea cobarde y diga que Vox es responsable de las agresiones en la calle»

Uno de los momentos más amables fue la unanimidad de toda la Corporación para dar a conocer que el Memorial a las víctimas del covid, a los héroes (sanitarios) y al pueblo de Alicante se ubicará en la plaza de América por su proximidad al Hospital General de Alicante, decisión en la que, según los concejales, tienen el apoyo de todas las juntas de distrito de la ciudad.

Los líos volvieron con la educación. La concejala Julia Llopis (PP) cree que tendrían que haber llevado al Pleno la reprobación del conseller Marzá por «romper la concordia de los centros», en referencia a la vuelta a la jornada partida de, por el momento, dos colegios en Alicante. «Esto afecta por ahora a 400 familias pero salpicará a todos los centros. Marzá no tendrá más remedio que dimitir». Los centros que tenían la jornada continua Voramar y Gabriel Miró son obligados a volver a la partida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la aprobación del proyecto de organización de jornada escolar. Sonia Terreros, de la Confederación de Padres Covapa, intervino en apoyo a las familias. «La Conselleria ya lo sabía. Es vergonzoso e indignante que se dé a conocer cuando ya se ha hecho la matriculación pensando (los padres) en que hay jornada continua cuando se vuelve a la partida por un error de la Conselleria», lo que va en contra de la conciliación. El Pleno acordó instar a Educación a que tome medidas para paliar a estos centros y al alumnado por 23 votos a favor, los de PP, Cs y PSOE, dejando solo a Compromís, socio en el gobierno del Botànic y en cuyas manos está la Conselleria de Educación.

Situación en Cuba

La brecha derecha-izquierda se abrió de nuevo al abordar el conflicto en Cuba. PP y Ciudadanos presentaron una declaración conjunta para exigir al Gobierno del país caribeño el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y por un futuro en libertad. Vox votó a favor pero el bloque de izquierdas lo hizo en contra abogando por retirar esa declaración y hacer una conjunta de condena contra todos los países que menoscaben los derechos humanos, citando a Israel, Marruecos, Arabia Saudí, China o Colombia. «Es una constatación de la hipocresía de la derecha española», dijo el edil de Compromís Rafa Mas. A Vanessa Romero, de Unides Podem, le llama la atención «la súbita preocupación por los derechos humanos en Cuba cuando en Colombia hay una represión militar brutal» y esta colonia es más numerosa en España. Los grupos de izquierda criticaron la iniciativa del bipartito justo el día en que el conseller de Territorio, Arcadi España, del PSOE, anunciaba en Alicante la prolongación del TRAM.

Nueva ministra

Por otro lado, el Ayuntamiento exige a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, su compromiso con las infraestructuras pendientes de realizar en Alicante, y un informe acerca de la dotación económica para financiarlas. Entre ellas el Parque Central con el soterramiento de la playa de vías de Renfe, la estación intermodal, la retirada de las vías del frente litoral en San Gabriel y Benalúa Sur, la variante de Torrellano y la conexión ferroviaria con el aeropuerto.

Aguas regeneradas

La unidad volvió al Pleno para suscribir el apoyo a la reutilización de las aguas regeneradas por las estaciones de Rincón de león y Monte Orgegia para riesgo de zonas verdes y terrenos agrícolas con el objetivo de alcanzar el vertido cero.

En el debate se puso en valor que se evitará que se pierdan en el mar 15 hm3 con un programa de 100 millones de euros para hacer nuevas infraestructuras en el que están implicadas las administraciones estatal, autonómica y local.

Vox amenaza con romper con PP y Cs al sentirse acusado de homofobia

El grupo municipal de Vox exige a PP y Cs que pidan disculpas públicamente a los votantes de su formación por apoyar una declaración institucional de Compromís «en la que se relaciona las intervenciones de Vox en instituciones y medios de comunicación con asesinatos de personas inmigrantes, mujeres y homosexuales». El partido ultra señala que, si el bipartito no accede, Vox Alicante da por cerrada cualquier tipo de negociación con el equipo de gobierno municipal en vigor y en el futuro. «Hemos asistido en directo a cómo el Partido Popular y Ciudadanos han acatado el relato de la izquierda más sectaria con el único objetivo de señalar a Vox de acuerdo a los estándares planteados continuamente por partidos como e PSOE, Podemos y Compromís», ha dicho el edil Mario Ortolá. «Desde Vox Alicante tenemos presente en todo momento la defensa de la dignidad de todos los alicantinos que nos dieron su confianza en las elecciones municipales de 2019 y no vamos a tolerar ni un ataque más y mucho menos que los complejos de PP y Cs les lleven a compartir la propuesta de cordón sanitario propuesto por los separatistas pancatalanistas de Compromís. Este es otro episodio más donde el PP escoge seguir a rajatabla los postulados ideológicos de los partidos que negocian con terroristas y golpistas». La formación considera que PP y Cs se unen a la caricaturización y demonización de Vox. Este capítulo fue uno de los más broncos del Pleno y se enquistó cuando Ortolá pidió al edil de Compromís, Rafael Mas, promotor de la iniciativa, que aclarase si Vox es responsable de las agresiones y los asesinatos. Mas se ratificó en lo mismo que ya dijo «sin punto ni coma más».

Seis millones de inversión en un centro de mayores en Vistahermosa

Rechazo a la construcción de un centro de día especializado en enfermedades mentales

En materia asistencial, el Pleno aprobó la exposición pública del estudio de detalle, previa a a la petición de la licencia de obra, de un nuevo centro de mayores en Vistahermosa con una inversión prevista que ronda los seis millones de euros. «Aumentamos las plazas para mayores y generamos empleo», señaló el edil de Urbanismo, Adrián Santos. La mercantil Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona presentó el proyecto a la Agencia Local de Desarrollo que aprobó la declaración de proyecto prioritario. Permitirá la creación de 60 empleos. Menos suerte tuvo Compromís al ser rechazada su petición de construcción de un centro de día especializado para personas con enfermedad mental crónica.

El Pleno acordó delegar a la Agencia Valenciana de Supervisión del Territorio la inspección de la legalidad urbanística en suelo no urbanizable o protegido. Además se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar 1,2 millones de euros en facturas que se adeudan a la anterior contrata de jardines, y 450.000 euros para 1.809 beneficiarios para los que se agotaron los fondos del plan Resistir II. Salieron adelante la ordenanza reguladora de fiestas populares y el reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales.