García Page, tras el recorte al Tajo-Segura: "Estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha expresado su satisfacción con la decisión del Gobierno de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, porque según ha dicho "estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia". García Page, principal "socio" de la vicepresidenta Teresa Ribera en el cerco al trasvase celebra, también, que su gobierno no sea el único que presenta ya recursos en torno a la infraestructura, en relación a los litigios planteados en los últimos 42 años cada vez que se autorizaba un trasvase. "Hace un año no me hubiera creído que iban a bajar la hemorragia del trasvase y hoy estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia", ha señalado García-Page en referencia a la decisión del Gobierno de modificar las normas de explotación del acueducto en relación a la cantidad a trasvasar desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.