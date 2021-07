Refuerzan Oftalmología para reducir la lista de espera por el covid

El Hospital de Sant Joan ha ampliado en plena pandemia la consulta de oftalmología con un nuevo facultativo para intentar absorber la elevada demanda generada meses atrás por el covid.

Con el refuerzo en la especialidad por parte de este departamento de salud, la media de atención aseguran los facultativos que ha aumentado un 33% con medio centenar más de pacientes al día que hasta ahora y un total de 150 por jornada.

La medida adoptada contribuye asimismo a reducir las listas de espera, como subraya la doctora Encarna Mengual, quien calcula que han logrado disminuir aproximadamente en un 7% según las primeras estimaciones del citado departamento.

En el conjunto de la Comunidad la demora para la atención a los pacientes pendientes de ser atendidos en la especialidad de Oftalmología asciende a 58 días de media según los últimos datos aportados al respecto por Sanidad. Los centros dependientes del Hospital de Sant Joan arrojan en este sentido una espera en la citada especialidad de 55 días, algo menos de la media y lejos de los 67 días de media que arrojaba la Comunidad antes de que explotara la pandemia de coronavirus.

«Es verdad que nos estábamos viendo desbordados, porque además del retraso generado por esta pandemia, el aumento de esperanza de vida entre los pacientes ha originado grandes listas de espera», admite la doctora.

El volumen de atención se ha multiplicado tanto en cuestión de primeras visitas como referente a las consultad de los pacientes crónicos y su correspondiente seguimiento.

Las patologías más frecuentes que precisan revisión periódico son el glaucoma, diabéticos con retinopatía y degeneración macular asociada a la edad. «Deben ser revisados con relativa frecuencia por la capacidad de regenerarse», advierte la doctora.

También la ambliopía u ojo vago en los niños, por debajo de los 7 y 8 años de edad, precisa de un diagnóstico precoz y «estar muy encima, según alerta Encarna Mengual, «porque el que no aprende a ver cuando es pequeño no tendrá una buena visión nunca. Si un ojo no aprende a ver desde pequeño no hay nada que lo solucione, tampoco la cirugía», afirma.

Ante el desbordamiento de la demanda asistencial y para paliar estas situaciones se ha abierto una tercera unidad en el centro de especialidades de la calle Gerona donde se diagnostica y se trata al paciente incluso con láser cuando es necesario. Únicamente si es necesaria la cirugía se les deriva al hospital «porque el resto de la atención con aparatos de alta resolución están en la propia consulta».

El perfil mayoritario del paciente en estas consultas responde a personas mayores de 75 a 90 años y a niños menores de 8 años. La doctora destaca que tras el parón por la pandemia han relanzado las campañas sobre el ojo vago porque se trata de una patología con una prevalencia en el 6% de los menores. «Se recuperan con un parche en el ojo bueno y gafas», asevera la doctora.

Durante el confinamiento, confirma que aumentó sobre todo el ojo seco y la miopía en niños. «Somos pioneros en frenar la progresión de la miopía en los niños mediante colirios». Y se ha duplicado la incidencia de esta patología que ya afecta al 4% de menores de 10 años, concluye.