El lujo en el mar triunfa

El privilegio de viajar en yate de lujo, con capitán y tripulación a bordo era algo inimaginable para muchos. Este año, el sector de alquiler de yates de lujo en España ha visto cómo su clientela ha variado en tiempos de pandemia. Según explican los expertos durante este 2021, el 80% de los demandantes de alquileres de embarcaciones de lujo son españoles y con menos economía que hace unos años. El motivo: el lujo de poder olvidarte del covid y las restricciones durante una semana en brazos del Mar Mediterráneo. ¿Qué precio tiene eso?

El 80% de contratantes de barcos de nivel son nacionales que buscan alejarse de las restricciones del covid

El litoral español tiene un total de 7.905 kilómetros de costa bañada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. La extensa ladera española es un paraíso para los amantes de la navegación y el mar. Aquí puedes disfrutar desde paseos en veleros y catamaranes hasta recorridos en lanchas o motos acuáticas, algo que se ha acentuado durante este año, consolidando al turismo náutico como la propuesta estrella del verano. Sin embargo, el sector de los yates de lujo también ha logrado consolidarse como opción premium en tiempos de vacaciones. Santiago Felip, empresario experto en yates durante más de 40 años, cuenta que las reservas de yates de lujo para esta temporada de verano se completaron el pasado mes de marzo, no quedando disponibilidad hasta noviembre de este año. «Tras una pandemia y un verano marcado por el covid, la gente buscaba un verano diferente, donde no tener que estar pendiente de lo que se puede o no se puede hacer», cuenta. Así, el experto confirma que para la próxima temporada estival ya tiene reservas confirmadas ante la poca disponibilidad en esta. «Está claro que este tipo de turismo entre los españoles medios ha venido para quedarse, la gran mayoría de los que lo prueban dicen que repetirán», relata.

Recorrer todo el Mar Mediterráneo en brazos de un velero hasta llegar a Grecia, pasar una semana por las costas de México o incluso conocer los lugares secretos de Japón. Estos son los viajes que más se solicitan en el sector del alquiler de barcos de lujo, algo que antes estaba al alcance de muy pocos, cada vez se extiende más entre las opciones del ciudadano medio español. Durante los años anteriores a la pandemia, el cliente que contrataba estos servicios en España era, en su mayoría, extranjeros afincados en el país. Sin embargo, Santiago Felip, responsable de Charter Náutico, cuenta que para esta temporada el 80% de los que alquilan son españoles, muchos de ellos de la provincia. El motivo por el que este sector de lujo ha llegado a muchas casas españolas es por la calidad y la experiencia de sus servicios.

Así, se puede optar a contratar catamaranes, veleros puros y yates que ofrecen todos los lujos adaptados al tiempo y presupuesto que el cliente disponga. Los precios, según informa Santiago Felip, rondan entre los 20.000 euros y el millón de euros para una semana. «Debemos tener en cuenta la personalización del servicio que ofrecemos, una pareja puede optar a un viaje estándar por 4.000 euros con todo incluido y podrá conocer sitios que en un crucero convencional no, eligiendo su destino y personalizando al 100% la experiencia que desea vivir», señala el experto en alquiler de embarcaciones de lujo.

Los perfiles que contratan alquileres de yates premium son familias al completo y grupos de amigos

Durante esta temporada estival, el barco estrella más alquilado han sido los yates de motor de 24 y 40 metros, según cuenta Felip. «Esta embarcación te ofrece multitud de actividades ya que incluimos servicios como propulsores y motos de agua que hacen que la experiencia sea más divertida aún», relata.

Familias enteras que buscan disfrutar del tiempo juntos y grupos de amigos que quieren adrenalina y diversión, son los dos perfiles, en su mayoría, que han reclamado este año este servicio premium. «Esto es como un resort en el agua, aquí eres tú el que lleva el ritmo y el que decide qué le apetece hacer», cuenta Santiago Felip. Además, una parte importante de los que han alquilado un barco de lujo este año lo han hecho por primera vez. «Con estas personas intercambiamos una media de 300 correos y llamadas para conseguir exactamente lo que ellos desean», explica el responsable.

Baleares, la estrella de España

Centenares de alicantinos han decidido elegir las Islas Baleares como destino turístico para estas vacaciones, convirtiendo a esta isla en la estrella de la corona de España. Santiago Felip cuenta que, pese a que la mayoría de españoles que alquilan embarcaciones de lujo buscan huir del país y conocer otras culturas, las Islas Baleares no dejan de ser el destino exótico español más elegido.

«Menorca y Mallorca tienen encantos dignos de zonas como Grecia e Italia, por eso muchos españoles buscan conocer lo que esconden nuestras maravillosas islas a través de una experiencia totalmente inolvidable», relata el experto.

Como anécdota, el empresario relata que este año el alquiler de barco más elevado se lo ha llevado un cliente que pagará entre 700.000 y 800.000 euros por pasar una semana recorriendo el mundo a manos de un velero al más puro estilo de película de Hollywood. «Probablemente este cliente repetirá la experiencia» cuenta.