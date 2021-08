La juez interpela al Ayuntamiento por la ejecución de la sentencia del ruido

El requerimiento se produce después de que el abogado de los ganadores del procedimiento, los vecinos del Centro Tradicional, remitiese un escrito al juzgado solicitando información sobre las medidas que el Ayuntamiento está adoptado para aplicar la sentencia, cuya ejecución la juez ratificó en diciembre de 2020. El letrado, Luis Santamaría, señala que «desde que se levantó el confinamiento no han hecho nada de lo que se habían comprometido. Se ha reabierto (la hostelería) tras las medidas de la pandemia y no han rebajado ni una sola mesa. Es más, pueden poner más y todo lo que quepa». Santamaría detalló que el Ayuntamiento presentó en enero un escrito al juzgado explicando que había iniciado los trámites para la declaración de zona saturada y que una empresa iba a hacer mediciones. «La sentencia no dice que encargue mediciones, sino que declare una zona acústica saturada porque las mediciones ya están hechas y en el proceso judicial de una sentencia de hace casi dos años». Además criticó que en Castaños haya mesas «empalmadas de principio a fin de la calle con 200 personas y la gente sin mascarilla». Los vecinos demandantes son críticos con que el alcalde haya estado reuniéndose con hosteleros y representantes del ocio para apoyarles frente a las restricciones del Consell por la pandemia. «Es el momento ideal para recordarle que tiene una sentencia que cumplir en el Centro Tradicional», sostienen los representantes vecinales.

El Ayuntamiento informa que ha respondido al juzgado a través de sus servicios jurídicos con la relación de todos los procedimientos puestos en marcha para el cumplimiento de la sentencia que declara la zona ZAS. Entre esos procedimientos figuran la contratación de una empresa especializada en mediciones sonoras en esa zona y los informes de Urbanismo, Comercio y Ocupación de la Vía Pública para fiscalizar las licencias de los locales y verificar que están legalizados. «El equipo de gobierno entiende que carecía de sentido todo este trabajo de control durante el largo período de restricción de los horarios del ocio nocturno y ahora se retoma conforme se vaya normalizando el horario de apertura de los locales».