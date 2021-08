Nueva línea de ayudas municipales de 475.000 euros para el ocio nocturno de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante lanzará a principios de septiembre desde la Agencia Local de Desarrollo una nueva línea de ayudas de 475.000 euros para los autónomos y pequeñas empresas del ocio nocturno de la ciudad con la finalidad de paliar los efectos económicos de las restricciones impuestas por los efectos del covid-19, según han informado la vicealcaldesa de Alicante Mari Carmen Sánchez y la concejala de Empleo, Mari Carmen de España. Cada beneficiario podrá optar a un máximo de 12.000 euros dentro de este nuevo paquete de ayudas, que se enmarcan en el "Plan Ten" del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación Provincial.

Sánchez y De España han trasladado la medida a la directiva de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa) de Alicante. Según informan fuentes municipales, se trata de una iniciativa que impulsa el Ayuntamiento, con los fondos facilitados por la Diputación Provincial, "para hacer frente a los nuevos cierres y limitaciones que están sufriendo los autónomos y pequeñas empresas del sector, muchos de los cuales se han visto afectados por el decreto del nuevo toque de queda”, ha indicado De España.

“Los estudios confirman que el ocio nocturno, la hostelería recreativa, es el sector más castigado por las restricciones derivadas de la pandemia”, ha destacado Mari Carmen Sánchez. “Y son ya casi 17 meses de dificultades crecientes los que atraviesa todo el sector turístico, con el que este Ayuntamiento se vuelca con estas ayudas y otras como las aprobadas ayer por el Patronato de Turismo, de más de un millón de euros; los cinco millones para pymes y micropymes; las de Comercio, el Plan Reactiva y otras”, ha añadido la vicealcaldesa.

Restricciones del Consell

Por su parte, la edil de Empleo ha subrayado el empeño del Ayuntamiento “de seguir apoyando a los sectores más castigados por la crisis con el objetivo fundamental de mantener y recuperar el empleo en unas actividades que hasta el 16 de agosto no podrán trabajar en unas condiciones idóneas por las últimas restricciones impuestas por el Consell”.

Durante la reunión de este martes entre el equipo de gobierno y la directiva de Alroa se ha puesto de manifiesto que de los 400.000 trabajadores incluidos actualmente en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el 90% pertenecen al sector turístico y la mitad de esta cifra son trabajadores del ocio nocturno, señalan las fuentes del Ayuntamiento.

“Los técnicos municipales están trabajando ya en las bases de la convocatoria con el objetivo de que puedan ser aprobadas a principios de septiembre y acto seguido se abra el periodo para su solicitud una vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante”, ha precisado la edil de Empleo y Desarrollo.

“Estamos trabajando intensamente desde la Agencia Local de Desarrollo y he de agradecer públicamente el esfuerzo de los funcionarios para sacar adelante todas las ayudas, como las que acabamos de abonar cubriendo la totalidad de los 11,1 millones de euros del Plan Resistir, de los que cerca de 3 millones han ido a parar al sector de las fiestas tradicionales y que se han repartido entre más de 5.000 beneficiarios”, ha añadido De España. La edil ha recordado que “esta pasada semana, se ha aprobado un suplemento de 450.000 euros para atender a 180 beneficiarios que había quedado pendientes de pago, al cubrirse todo el crédito de los 11,1 millones habilitados dentro del Plan Resistir para que nadie se quede sin cobrar”.

Desde el bipartito recuerdan que en lo que llevamos de pandemia, entre 2020 y 2021, el Ayuntamiento ha distribuido más de 16 millones de euros en ayudas económicas para afrontar la crisis provocada por el covid a profesionales, negocios y pequeñas empresas de la ciudad. “Esta nueva línea de ayudas viene a atender de la forma más rápida posible a aquellos sectores a los que más afectan las nuevas limitaciones impuestas por la Generalitat por los efectos de esta quinta ola de la pandemia”, ha matizado De España.

Grupo socialista

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Trini Amorós, ha indicado que lo que tenía que hacer el alcalde, el popular Luis Barcala, "en vez de anunciar a bombo y platillo las migajas de la Diputación de Alicante, es sacar ya sacar el fondo financiero de 20 millones de euros propuesto por el PSOE para para ayudar al sector turístico de la ciudad". Un fondo que viene reclamando el grupo socialista desde hace tres meses y que cuenta con el apoyo de la patronal UEPAL, Cámara de Comercio y Colegio de Economistas, afirman desde el PSOE. “Lo que necesita el sector turístico es que su alcalde lo apoye, y lo haga con los 20 millones municipales, no con las migajas que ofrece ahora la Diputación”, indica la edil.