Lejos de lo que viene a la cabeza cuando se piensa en una consultoría. Ahí es justo el escenario en el que se coloca Grupoidex, logrando desplazar cualquier idea clásica de despacho estático. Lo hacen gracias al impulso que la creatividad aporta a sus trabajos y que, como recompensa, les ha llevado a colarse en lo más alto de los Premios Alce, el certamen que reconoce las mejores publicidades de la provincia, con nada menos que 16 galardones. Herramientas de comunicación como un enorme cuidado del formato audiovisual sitúan a esta consultora estratégica, nacida en Alicante, entre una de las mejores de España. Rubén Ferrández derrocha orgullo por llevar años viendo crecer este proyecto. Este joven, director general de la compañía, tiene muy claro tanto el futuro del sector como la vía indispensable para mantener el éxito.

Pregunta: ¿En qué momento la creatividad aterriza con tanta fuerza en una consultoría?

Respuesta: Siempre hemos tenido la parte creativa en el ADN de Grupoidex, pero ha sido en los últimos cinco años cuando el mercado ha empezado a interiorizar que una consultora puede aplicar creatividad. El modelo de una consultora siempre ha estado basado más en la estrategia, en el negocio. Sin embargo, las últimas dificultades del mercado han hecho que la creatividad sea cada vez más importante para llamar la atención, para captar la atención de la gente, para fidelizarla, para entretenerla…

P: De 6 galardones en 2019 a 16 en los Premios Alce de este último año.

R: Siendo justos y honestos, hay que decir que los 16 se deben a varios motivos. Uno es que los premios de esta edición recogen las candidaturas de los dos últimos, porque en el primer año de covid no hubo. Por lo tanto, hemos tenido la suerte de poder inscribir en el certamen proyectos de dos temporadas diferentes. Al margen de eso, cuando las cosas están complicadas, el ingenio se agudiza y la creatividad sale a florecer. Creo que el principal motivo por el cual tenemos capacidad de llegar a tantos premios es el modelo integral.

P: ¿De qué manera os ha favorecido comunicar de manera integral?

R: Somos una consultora que tenemos línea de branding, audiovisual, responsabilidad social, comunicación digital, eventos… Tenemos más capacidad de poder presentar proyectos porque tocamos todos los palos de la comunicación. Hemos ganado con nueve clientes diferentes, lo que pone de manifiesto que el modelo integral cada vez tiene más sentido. Ha habido una tendencia del mercado a la especialización. Hace unos años parecía que el que no se especializaba iba a morir, y nosotros seguimos apostando, con la visión que tuvo el Miguel Quintanilla -CEO de la compañía- desde el inicio, por un modelo integral: hacerle a nuestro cliente fácil el trabajo, que cuando llegue a Grupoidex tenga todas las necesidades cubiertas.

P: ¿Cuál ha sido el premio más especial de todos para ti?

R: Los premios vinculados al cine. He hecho una apuesta muy fuerte por este modelo de entretenimiento y branded content dentro del sector de la publicidad, por tratar de hacer entender a nuestros clientes y al mercado que la única manera de conectar emocionalmente con nuestro público y de generar fidelización y engagement es a través de las sensaciones y las emociones, y eso te lo permite el branded content. Por lo tanto, los proyectos que tienen que ver con el cine, como es “Ipdentical”, de la EUIPO, o “Día 0”, de Fundación Sandra Ibarra, lógicamente nos hacen una especial ilusión. Es una apuesta difícil de hacer entender, suena un poco raro al mercado, pero cada vez más se entiende más la importancia que tiene para obtener notoriedad de marca.

P: ¿Y para la compañía?

R: Los premios vinculados a la responsabilidad social corporativa. Hemos ganado con “Lo que a ti te viene bien”, una campaña de concienciación para el Ayuntamiento de Alicante sobre el tema de las basuras; con “Distancia y sostenibilidad”, para la Diputación, que tiene que ver con educar y concienciar a los jóvenes en torno al reciclaje; o con “Inversos”, un proyecto que hicimos sobre poesía en plena cuarentena para ayudar a la gente a evadirse y desconectar. Las ideas que están ligadas a las personas y contribuyen al cambio social son importantes para nosotros.

"Al mercado le suena raro apostar por el cine en la publicidad, pero cada vez se entiende más"

P: Parece que ya empieza a resultar común que una consultora se cuele entre tantas agencias de publicidad.

R: Son 25 años de trabajo. Nosotros somos consultores y basamos nuestro trabajo en la estrategia, el negocio y la comunicación, pero tintamos todo de creatividad. Trabajamos bajo la estrategia-creativa o la creatividad-estratégica, un concepto que une los dos mundos alrededor de un mismo objetivo.

P: También habéis recibido un premio a la creatividad publicitaria en la autopromoción con “Simetría”. ¿Es fácil hablar bien de uno mismo?

R: Nos hubiera gustado celebrar un evento para celebrar los 25 años con todas esas personas que nos han traído aquí: clientes, amigos, stakeholders o proveedores, quienes realmente tienen el protagonismo. Pero el contexto del covid no nos permitió hacerlo como a nosotros nos gustaría, y sí o sí teníamos que celebrarlo. Hicimos entonces una campaña de comunicación, “Simetría”, con la que queríamos poner en valor a todas aquellas personas, relaciones e instituciones que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Este premio es esa manera de poder compartir con los clientes que no hemos podido tener.

P: Grupoidex cuida muchísimo el formato audiovisual en sus campañas. ¿Cuál es la importancia de hacerlo?

R: La democratización de plataformas como Netflix o HBO ha hecho que el consumo cambie. El superconsumo de Youtube, de TikTok o Instagram, es decir, todas las redes sociales en las que prima el vídeo, han hecho que el consumo cambie. El modelo ha cambiado. Por lo tanto, hoy ya no es una tendencia de futuro, es absolutamente el presente. Las nuevas generaciones piensan en vídeo y no leen. El audiovisual ahora es la mejor herramienta, la más capaz para conectar emocionalmente con el público. Es el formato madre, directo e integral, en el que te puedes permitir concienciar, erizar, hacer sentir, invitar a la reflexión…

P: ¿Cómo está evolucionando la comunicación?

R: Pronto la tecnología va a empezar a jugar un papel muy importante. Ya hemos visto pinceladas y empezamos a ver proyectos muy significativos. El futuro tenderá a la realidad virtual, a la realidad aumentada, al deepfake, a recrear personajes que no existen… Ya hemos visto en el anuncio de Lola Flores cómo se le trae al presente; ya hemos visto el videoclip de Tupac, que ha vuelto a su juventud a través de la tecnología. Estoy seguro de que veremos cosas que hasta ahora no éramos capaces de imaginar. El big data y los avances van a permitir que robots presenten eventos a través de inteligencia artificial, robots que sean azafatos o azafatas, que haya personajes que ya no existen pero que vamos a recuperar, publicidad exterior que cambie al minuto en función de lo que esté ocurriendo en el momento. La tendencia del futuro y a donde tenemos que apuntar todos es la tecnología aplicada a la creatividad. Siempre sin perder el lado humano.