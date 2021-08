El PSOE denuncia que Barcala deja sin ayudas para pagar el recibo de la luz a las familias más vulnerables

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante considera que "hoy se ha vuelto a poner en evidencia la falta de sensibilidad del alcalde Luis Barcala (PP) al anular el acuerdo de la Junta de Gobierno de día 20-10-2020 en la que se aprobaba un bono social para que las familias con menos recursos pudieran tener descuentos de hasta el 50% en los recibos de luz y gas". El bipartito, formado por PP y Cs, aclara que el dinero para ese bono social no se pierde sino que se presupuesta para Acción Social dentro de las partidas del covid con la intención de ayudar a pagar la factura energética, ahora que tan elevada está, a familias vulnerables y que la causa es ajena al equipo de gobierno porque las empresas eléctricas implicadas en el proyecto "no han respondido", ha señalado el portavoz Antonio Manresa. Según ha precisado, tres empresas no respondieron y una cuarta señaló que no puede ayudar en el caso de facturas impagadas. El edil destaca en cambio el bono social de Aguas de Alicante, que ayuda a cientos de familias.