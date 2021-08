El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha adelantado que en la tercera semana de agosto se alcanzará el 70% de la población vacunada gracias a la remesa extraordinaria de vacunas del laboratorio Pfizer que está previsto empiecen a llegar a finales de esta semana.

Puig ha hecho estas declaraciones en un acto celebrado este martes en Jávea. “En agosto se llegará al 70% y a partir de ahí se empezará con la vacunación de menores y esperamos que para el inicio del curso todos los escolares puedan estar vacunados”, ha señalado Puig. El presidente ha reiterado que el objetivo es que el 9 de octubre la Comunidad Valenciana “sea inmune”.

Preguntado por si en la Comunidad Valenciana se va a optar como en Andalucía por exigir el carné de vacunación o un test para acceder a locales de ocio, Puig ha vuelto a insistir en que de momento no se va a aplicar esta medida hasta que todo el mundo haya tenido la oportunidad de vacunarse. No obstante, cree que es una opción “interesante para estudiar cuando todas las personas tengan la opción de vacunarse” como una manera de incentivar “a que todos se vacunen y ayudar al sector del ocio y los espectáculos”. Mientras tanto, ha añadido, “es algo discriminatorio porque aún no se ha llegado a poder ofertar a todas las personas la oportunidad de vacunarse”.

Sobre un posible alivio de las restricciones de cara a este mes de agosto, el presidente ha insistido en que “aún en un momento de máxima alerta y prudencia”. Sostiene Puig que en estos momentos en la Comunidad Valenciana hay mucha más población por las vacaciones de verano, “llegándose a duplicar y triplicar” en algunas zonas. Un aumento de población “que genera mucha movilidad, que generan muchos contagios”. El mensaje que lanza Puig “es que la pandemia no ha pasado, está entre nosotros, hay muchas personas jóvenes que se contagian porque no tienen la pauta completa y también afecta a personas que tienen la pauta completa aunque en menor gravedad”.