El deterioro del paseo de la playa por falta de mantenimiento empaña la imagen del Postiguet

También hay agujeros en el pavimento de los baldosines en distintos tonos de azul, falta de adoquines y restos de cemento. La Concejalía de Infraestructuras ha enviado a un inspector a revisar el paseo y el Ayuntamiento achaca el deterioro, que sobre todo aprecia en tres zonas con desperfectos, al paso del tiempo, y asegura que se procederá a su reparación. En el paseo hay una hilera de bancos muy cotizados sobre todo cuando les da la sombra de las palmeras de los jardines, que se suman a las que se encuentran por la arena de la playa.

Los turistas se topan este verano con las obras que todavía se realiza en la parte sur de la Explanada y que tenían que terminar en abril

El pavimento de este paseo con diseño de rombos se renovó en 1995 dentro de las obras de regeneración de la playa del Postiguet que por entonces realizó la Dirección Provincial de Costas. El arenal se prolongó entonces hasta el Cocó con una aportación de 45.000 metros cúbicos de arena.

Los hosteleros del paseo marítimo critican el nulo mantenimiento que afecta también a los jardines y a las palmeras. «Los turistas se quejan de la pésima imagen que da la playa de Alicante estando en el centro de la ciudad. Algún día pasará algo grave con las personas que dan traspiés con los baldosines levantados», explicaron trabajadores de uno de los establecimientos hosteleros. «El paseo está completamente roto», apuntaron desde una tienda próxima, algo que atribuyen al empuje de las raíces de las palmeras y «porque no dejan de pasar vehículos municipales, de recogida de basuras, mantenimiento y playas. Hay bares que instalan sus mesas en el paseo y ponen calzos para que estén estables».

300 metros: Ampliación del paseo marítimo de Gómiz hasta el Club de Regatas

No es la única queja sobre un entorno que se presupone idílico. También las hay sobre el estado de los jardines del aparcamiento en superficie situado junto a la playa, por el que además se paga ya que es zona azul. «Los jardines están completamente abandonados, llenos de latas y ropa de los gorrillas, que las esconden entre las adelfas. Hay suciedad a montones. Alicante no termina en la Explanada pero eso parece. Estamos abandonados y nunca vienen los políticos a pasear por la zona excepto para hacerse la foto», abundaron con enfado propietarios de los negocios hosteleros. También falta vegetación en los parterres de los jardines, que se ha secado y no la han repuesto. En cambio, estos pequeños empresarios valoran el aumento de la presión policial con más agentes que ahuyentan a los gorrillas la mayor parte del día y apenas hay problemas este verano con vendedores de sangría y venta ambulante. Aprecian también un descenso de los hurtos.

La actuación urbanística más reciente que afecta a la zona del Postiguet es la remodelación del paseo marítimo de Gómiz y la reordenación viaria desde la playa hasta su conexión con la avenida de Villajoyosa en Alicante, que abrió al público en abril después de seis meses de obras a cargo de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Con un presupuesto de 413.410 euros, la actuación consistió en la reordenación de unos 300 metros lineales del frente marítimo entre el final del paseo de Gómiz en la parte norte de la playa y el Club de Regatas camino de la Albufereta. También se hizo un parque en una de las parcelas, una nueva zona verde de 3.500 metros cuadrados con juegos infantiles y petanca. La prolongación del paseo tiene una anchura media de 6 metros, y ocupa una superficie de 2.000 metros cuadrados. Este nuevo tramo permite prolongar el paseo a orillas del Mediterráneo desde la zona del Tiro de Pichón hasta la Explanada y es muy frecuentado por deportistas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha instalado una banda de pavimento para conectar el paseo litoral de Gómiz, que se encuentra elevado con respecto a la arena entre 10 y 40 centímetros, con las tradicionales pasarelas de madera y mejorar así la accesibilidad peatonal a la playa.