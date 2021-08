El PSOE cree que la Explanada en obras en agosto prueba "el fracaso de la gestión del bipartito de Alicante"

La edil Trini Amorós ha manifestado su preocupación por como se ha desarrollado este proyecto. "La obra de la Explanada se ha gestionado de la peor manera que podría hacerse, sin planificación y sin pensar en los hosteleros que ya venían afectados por los cierres y restricciones a los que les obligaron las medidas de restricción a causa de la pandemia. Si la obra hubiera empezado por la zona de terrazas los restaurantes y negocios dedicados a la hostelería hubieran podido salvar el verano”, señala.

“Cada vez que Barcala anuncia una obra en la ciudad los alicantinos temblamos, no por las molestias lógicas de cualquier obra, sino por los retrasos sine die y la falta de planificación que lleva a un modificado tras otro y la nula coordinación con vecinos y negocios afectados", ha añadido la edil. Según el PSOE, a fecha de 4 de agosto la empresa suministradora de material todavía no había entregado todo lo necesario para acabar las escalinatas y rampas que unen el paseo con la Explanada. Las obras en el tramo sur del emblemático paseo se han realizado con materiales distintos a los del tramo de la zona norte, señalan además. En el tramo entre la Rambla y la plaza del Mar, "la piedra se ha pulido, a diferencia del tramo sur, que no se ha hecho para que no sea tan resbaladizo, pero los desniveles pueden provocar caídas".

"Es una obra con un precio inicial de 1.207.000 euros que hemos pagado todos los alicantinos no solo se merece materiales uniformes en todo el tramo para evitar que parezca una obra parcheada y que cumplan los estándares de calidad y seguridad para la ciudadanía evitando así futuras caídas y tropiezos. Además merece que sea planificada conjuntamente con los negocios afectados para evitar las pérdidas económicas añadidas que han sufrido que se suman a las que ya han tenido por las restricciones de la pandemia", concluye la portavoz adjunta.