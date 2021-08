Nuria Montes: «El único culpable del retraso del Imserso es el Gobierno, que lo ha tramitado tarde y mal»

¿Nos olvidamos del Imserso? El programa está suspendido.

Lógico. Eso es que lo que pretendíamos porque deben corregirlo. Lo que quiero dejar bien claro en nombre de los hoteleros es que si el programa se retrasa no será por culpa nuestra. El único culpable de que se retrase el programa y los jubilados no puedan llegar en otoño es el Imserso, que debía haber publicado el pliego en marzo y lo hizo en julio y mal. Me sorprende, por otro lado, que la Asociación de Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana nos critique. Si a nosotros nos hubieran subido la comisión como a las agencias un 20%, los precios y también el que no tengan que devolver dinero a sus clientes si se suspende el programa pues igual no hubiéramos recurrido».

¿Esperaba un verano como éste? ¿Cuántos hoteles no han podido abrir?

Los hoteles que se ha mantenido cerrados lo hacen por una decisión empresarial desde el inicio de la pandemia y, de momento, aquellos que han abierto no se han planteado cierres. La facturación no va ser la deseada, por supuesto, pero se trata de una decisión valiente. En el conjunto de la provincia, este agosto está casi todo abierto y solo en Benidorm un 25% de la planta sigue cerrada. Muchos pertenecen, además, a cadenas hoteleras con varios establecimientos abiertos, y decidieron cerrar alguno para no canibalizar su propia demanda. Ahora bien, el futuro, el otoño, no aparece ni mucho menos despejado y puede complicarse cuando finalice la temporada de verano.

¿Cuándo cree que el sector podrá contemplar el mañana con cierto optimismo?

La verdad es que cada vez se nos aplaza más en el tiempo este optimismo. Yo creo que cuando haya una inmunización masiva frente al covid, más el 80% de las personas, sobre todo en Europa, se sentarán las bases de una nueva realidad turística. Hasta entonces no se pueda hablar de recuperación. El mundo no va a ser igual que como lo conocíamos antes, pero también es cierto que esta pandemia ha demostrado que la gente no ha perdido las ganas de viajar. Aprenderemos a convivir con el virus.

¿Ve algo de luz este mes, o el descontrol del covid se lo lleva todo por delante?

Vemos la luz que tenemos. Vamos a trabajar en un escenario nacional. Los españoles son los que están llenando, bueno, reservando los hoteles. Desgraciadamente, no es posible visualizar una recuperación en agosto sin un repunte del turismo internacional. Poco a poco, no obstante, iremos recuperando el turismo extranjero. El hecho de que el Reino Unido nos mantenga en ámbar y los turistas británicos no tengan que guardar cuarentena al regreso es una buena noticia para hoteles y compañías aéreas. Pero para hablar con una mayor certeza hay que irnos a septiembre.

Los hoteles son seguros. ¿Se explica por qué las reservas no terminan de despertar?

Las reservas están despiertas. Lo que no están es en los niveles a los que estábamos acostumbrados, pero no tiene que ver con la seguridad. Tienen que ver con otros factores. No hay turistas españoles suficientes par completar los hoteles en toda España en agosto. Sin el mercado internacional nunca seremos capaces de volver a las cifras similares a las de 2019. Los clientes se sienten seguros en los hoteles, exactamente igual que como pueden sentirse en sus casas. La normalidad vuelve poco a poco y todos seremos capaces de convivir.

Parece que el toque de queda no vence a las ganas de viajar.

Es un toque de queda descafeinado. No poder salir y tener que estar en casa o en el hotel entre la una de la madrugada y las seis de la mañana afecta, sobre todo, a un segmento concreto de la población, el que se mueve por el ocio nocturno. En la Costa Blanca lo hemos sustituido por ese turismo familiar al que el toque de queda no le afecta. El cierre de la hostelería en verano a las 00.30 horas sí afecta, porque hay un porcentaje de facturación y consumo que no se realiza, pero también es cierto que se puede estar compensando por otro lado. Al final, lo cierto es que no nos queda más remedio que adaptarnos a todo esto. Y si con estas medidas parece que se está doblegando la curva, se alcanza la estabilización y se reducen los contagios, pues dentro del mal parece que son medidas que se tenían que tomar.

¿Qué verano cerraremos?

El verano no será tan bueno como podríamos esperar tras el de 2020, o tras la primavera, porque no hemos recuperado el mercado internacional y teníamos muchas esperanzas de haber contado con los británicos en julio y agosto. Al final el verano será depende de con qué lo comparemos. Será regular, mucho mejor que el verano de 2020 pero infinitamente peor que el de 2019. Lo positivo es que las empresas han vuelto a abrir, y no se ha quedado ningún hotel en el camino.

¿Los ERTE deben ampliarse hasta 2022 o veremos el final de año con otra perspectiva?

Los ERTE deben ampliarse hasta 2022. Este invierno no será el de la recuperación completa, por lo que esta figura deberá mantenerse al menos hasta la primavera del año que viene, y casi centrados en las actividades relacionadas con el turismo y el ocio. El resto de los sectores económicos pueden estar casi normalizados, y solamente lo relacionado con el ocio y el turismo se va a tener que proteger.

¿Sobran turistas o hay que apostar por otro tipo de mercado? ¿Cómo lo ve?

¿Qué turistas sobran? Las personas cada vez viajaremos más y más veces al año, y esto no tiene vuelta atrás. Debemos apostar por un turismo de clases pero no clasista, pero sí por un turismo sostenible. Cuando hablamos de esto no nos referimos a empresas que reciclen, sino de turistas comprometidos con el sostenimiento medioambiental, cultural, económico de los lugares que visitan. Es una cuestión de educación y ahí es donde hay que incidir. El turista que construye y aporta nunca sobra, y es el segmento por el que hay apostar.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, asegura que más allá de agosto hay vida ¿Les reconforta?

Francesc nos reconforta siempre. Es el primero que dedica un esfuerzo titánico por el sector, lo está haciendo en estos 18 meses ya tan complicados y nunca ha dejado de estar a nuestro lado. Para Benidorm sí quedará el otoño. Está claro que una parte de la Comunidad Valenciana cerrará por temporada. Si las cifras sanitarias se estabilizan podemos construir un otoño aceptable basándonos en turismo senior que no tiene que ser el del Imserso, de turistas internacionales que llevan muchos meses sin viajar. Lo que pedimos es que se cumplan las previsiones sanitarias y podamos tener otoño, porque lo contrario sería volver a cerrar a finales de septiembre como el año pasado.