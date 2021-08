La Plaza de Gabriel Miró vuelve a sufrir actos vandálicos en la estatua, los ficus y la pérgola

Hay otro elemento de controversia en la plaza de Gabriel Miró. El Ayuntamiento ha instalado una protección alrededor de los ficus que no gusta a los vecinos, que reclamaban algún otro sistema que frenara el acceso a quienes se acercan a realizar pintadas en el tronco o los utilizan como urinario. « Desde la Junta de Distrito 1 llevamos varios años solicitando en los presupuestos una partida para la protección del vallado de las raíces de los ficus de Gabriel Miró y han instalado este esperpento. Los vecinos están que se suben por las paredes con este desprecio de vallado», dijeron desde la asociación del Centro Tradicional, que precisa que lo que se solicitó para el especial arbolado fue «un vallado de forja, acorde con la magnitud de la plaza, pero nunca cuatro palos con alambres».

En cambio, el equipo de gobierno bipartito (PP y Cs) afirma que esta plaza tiene un mantenimiento «continuo, permanente y diario». «Es la plaza en la que más se interviene de Alicante, de las que más se cuidan, siempre que hay problemas se arreglan. Al Ayuntamiento no le constan quejas sobre su estado ni que no guste la protección de los ficus». Fuentes municipales señalaron que el tipo de vallado no es definitivo «pero los técnicos han entendido que era necesario para que las raíces puedan tener protección». Además, destacan la limpieza de la plaza «en profundidad» que se hizo este viernes.

En cambio, la asociación de vecinos del Centro Tradicional critica la «penosa imagen a vista de residentes y turistas» de la plaza, con la copa de la antigua fuente de agua potable convertida en cenicero; jardineras rotas desde hace años y carentes de vegetación que a menudo se utilizan como bancos; que parte del muro de piedra que rodea la plaza esté caído o desconchado; que haya elementos arquitectónicos derribados; alcorques vacíos y grietas en el pavimento. A estas quejas se une el PSOE, que considera que en plena temporada alta «Alicante muestra su peor imagen a quienes nos visitan. Una de las plazas más emblemáticas, la de Gabriel Miró, está repleta de grafitis, presenta alcorques vacíos sin ningún tipo de vegetación y, para colmo, a la escultura de Gabriel Miró le han pintado un bigote», señala la portavoz adjunta del grupo, Trini Amorós. Varios ediles socialistas visitaron la plaza para «constatar el deterioro que sufre durante años». «No es el único espacio que visitan los turistas en un estado deplorable. El paseo de Gómiz, los accesos al Castillo de Santa Bárbara, Canalejas... se han convertido en espacios de escaso o nulo valor turístico. Esta no es la imagen de Alicante que queremos dar a los turistas ni que se merece el sector». Por ello, reclaman al equipo de gobierno un Plan Estratégico de Turismo.