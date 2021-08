El PSOE de Alicante pide un plan estratégico para el turismo

"No es admisible que en el mes de agosto, en un verano que el sector turístico necesita más ayuda que nunca, el alcalde de la ciudad no haya sido capaz de prever un plan de mantenimiento de espacios turísticos. Necesitamos un alcalde que entienda que salvar al sector turístico significa trabajar, prever, mantener y acondicionar espacios turísticos y no convocar ruedas de prensa contra Ximo Puig", señala la edil.

La portavoz adjunta, Trini Amorós y los concejales Raúl Ruíz, Manolo Marín y Manuel Martínez visitaron la plaza de Gabriel Miró para "constatar el deterioro que sufre durante años y al que el bipartito liderado por Barcala no pone solución. En plena temporada alta, Alicante muestra su peor imagen a quienes nos visitan. Una de las plazas más emblemáticas como lo es la plaza de Gabriel Miró está repleta de grafitis, presenta alcorques vacíos sin ningún tipo de vegetación y a la escultura de Gabriel Miró le han pintado un bigote".

"El paseo de Gómiz, los accesos al Castillo de Santa Bárbara, Canalejas, y un largo etcétera se han convertido en espacios de escaso o nulo valor turístico para quienes nos visitan. Esta no es la imagen de Alicante que queremos dar a los turistas, esta no es la imagen de Alicante que se merece el sector turístico de la ciudad.

“Ya que Barcala ha sido incapaz de presentar un Plan Estratégico para el Turismo de Alicante en más de tres años y a estas alturas del mandato lo damos por perdido, los socialistas elevaremos al Pleno una propuesta para el mantenimiento de espacios turísticos para evitar que quienes nos visitan se lleven una imagen deplorable de Alicante"-