Unides Podem crítica el retraso en las obras de los colegios públicos de Alicante

El grupo municipal de Unides Podem en el Ayuntamiento crítica el retraso en las obras de los colegios públicos de Alicante y apremia al bipartito a agilizar las intervenciones pendientes en los colegios públicos durante el periodo no lectivo. "El mes de agosto es el más indicado para acometer reparaciones y obras en las instalaciones educativas al ser periodo en el que las alumnas y alumnos no acuden a los centros. La situación de deterioro en muchos de los colegios públicos de nuestra ciudad es evidente. Los fondos no deberían ser una excusa que sirva a Julia Llopis (edil de Educación) para justificar el retraso, porque la Generalitat financia las actuaciones mediante el plan Edificant".

La edil Vanessa Romero insta a la titular municipal de Educación a que "deje de utilizar la confrontación con el Botánico y el tacticismo político absurdo para tapar su voluntad política, que no es otra que promocionar y allanar el camino a la escuela privada y concertada contribuyendo, con sus trabas y lentitud, a deteriorar las instalaciones de los colegios de educación publica. La lista de intervenciones pendientes en los centros educativos de nuestra ciudad es amplia, y a día de hoy no se ve movimiento en la mayoría". Romero apremia a Llopis a "trabajar y cumplir con sus obligaciones como responsable de educación municipal de dignificar las instalaciones con las intervenciones exigidas por las comunidades educativas".

El grupo municipal recuerda que hay 22 centros de Alicante incluidos desde noviembre del 2020 en el listado de intervenciones del plan Edificant, "la mayoría de las cuales, no están ni tramitadas". Unides Podem señala por ejemplo, el caso del CEIP Santo Ángel de la guarda, en el barrio de Tómbola, "que necesita rehabilitación integra", o el Juan Bautista Llorca, "que demandan gimnasio y comedor y en los que no se observa que estén los trabajos en marcha, aunque desde la Concejalía aseguraron a la comunidad educativa que se iba a acometer este verano. Tampoco en el CEIP Santísima Faz, que además del gimnasio y adecuar cocinas y comedor, necesita biblioteca, aulas de música, inglés y polivalente".

"En otros como el CEIP La Florida, que requiere de una ampliación, o el CEIP La Cañada, que necesita la construcción de un nuevo centro, o el centro de El Somni, cuya comunidad educativa lleva dos años movilizada, aún no han empezado las obras", apuntan desde la formación de izquierdas.