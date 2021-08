PSOE exige que se solucione el abandono de los parques caninos por parte del Ayuntamiento de Alicante

Las Concejalías de Protección Animal y de Medio Ambiente durante la etapa socialista ejecutaron en 2017 proyectos dirigidos a habilitar la creación de siete nuevas zonas verdes para perros en diferentes zonas de Alicante, cuya inversión alcanzó cerca de 150.000 euros. Según afirman en el comunicado, los espacios estaban dotados de papeleras, bancos, fuentes higiénicas para perros y humanos y arbolado. La Concejalía de Medio Ambiente instaló, además, elementos de agility para el divertimento de mascotas y sus acompañantes. "La creación de estos nuevos espacios tenía como objetivo potenciar el uso responsable de las zonas verdes por parte de los usuarios que poseen mascotas y generar un espacio acotado donde pudieran pasear libremente sin tener que molestar al resto de ciudadanos. Además, se consiguió convertir en puntos de encuentro y relación social de usuarios que comparten aficiones y gustos similares, así como vectores educativos y de concienciación cívica para otros dueños de mascotas", destacan.

El primero de los proyectos, cuya financiación - 49.683,45 euros, IVA no incluido – corrió a cargo de la Concejalía de Medio Ambiente, incluyó la adecuación de tres áreas para el paseo libre de mascotas en espacios que ya eran utilizados por los canes.

Uno de esos espacios fue en la zona de San Gabriel, se invirtió en una zona verde ya consolidada en la calle del Muro. Años después y tras la visita al parque canino el grupo socialista señala que "nos encontramos un espacio donde el vallado no es seguro ni completo, lo que provoca que los dueños no estén tranquilos dado que los perros tienen acceso a la zona del barranco de las Ovejas por ambos lados, vías del tren, autovía y la nueva carretera de Vía Parque". ”Han abandonado la iluminación, el mantenimiento y la seguridad de mascotas y usuarios de la zona. Se han puesto la venda de siempre con las exigencias vecinales y han consentido que la maleza ocupe buena parte de este espacio obligando a la convivencia con este foco de parásitos, por no hablar del grave riesgo de incendio que esta maleza seca supone para la zona. Nuestros parques no deberían entrar en una agonía permanente cada vez que entra a gobernar la derecha, Alicante debe mirarse en el espejo de otras ciudades que respetan el valor de su patrimonio verde”, señala el concejal socialista Raúl Ruiz.

Los concejales socialistas han asegurado a través de dicho comunicado que también podido comprobar las graves carencias de mantenimiento de un parque como este, en el que se mantienen las canalizaciones de riego rotas provocando el estancamiento del agua en varios puntos, con la consiguiente proliferación de mosquitos e infecciones por ingesta de este agua estancada. La única fuente del parque lleva casi 2 años sin funcionar, los bancos no disponen de ninguna sombra y las farolas del parque, que renovaron hace más de 2 años, siguen inoperativas por falta de conexión a la red desde entones, algo que hace inviable su uso en invierno, a esto añadir la falta de bancos.

En noviembre del 2019, unas vecinas presentaron un escrito por registro al Ayuntamiento con mas de 800 firmas solicitando la mejora y el mantenimiento del Parque canino de San Gabriel, a día de hoy 4 de agosto del 2021, ni siquiera les han contestado. “Una vez mas nos encontramos con la gestión cero del bipartito. No solo insisten en el abandono completo las instalaciones y de los barrios de Alicante, sino que desprecian por completo las aportaciones de la participación ciudadana de nuestra ciudad. Las vecinas y vecinos de San Gabriel quieren disfrutar con sus perros de un espacio libre y sin peligro como así se proyectó en la etapa socialista, no creo que un vallado o un mínimo mantenimiento sea tanto pedir para un Ayuntamiento al que dejamos un remanente de 63 millones de euros, una ciudad sin el mantenimiento debido está destinada a la degradación permanente de sus espacios”, apunta la concejala Lara López.