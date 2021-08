Sanidad tiene a pacientes con cáncer dos meses esperando una operación

Los médicos indicaron a este paciente, que no quiere revelar su identidad por miedo a que le perjudique, que el paso inmediato era extirpar el tumor para poder analizarlo y que la operación sería en los siguientes quince días. Eso fue el 16 de junio. El paciente sigue esperando aún la llamada del hospital para saber cuándo pasará por quirófano. «Firmé el documento para la intervención y me dijeron que sería una operación sencilla de cirugía menor». El problema «es que pasan los días y nadie me llama», lamenta J. C. P., quien sostiene que a diario llama a su hospital para que le informen «y siempre me contestan lo mismo, que pronto se pondrán en contacto conmigo».

Mientras pasan los días aumenta su preocupación debido a la gran incertidumbre de no saber cuándo le van a extirpar el carcinoma. «El circuito hasta que me dieron el diagnóstico fue bastante rápido, el médico de familia me derivó de inmediato al especialista, que a los pocos días ya me estaba atendiendo. Ha sido a la hora de entrar a quirófano cuando todo se ha paralizado».

El pasado mes de febrero, la Sociedad Española de Oncología Médica lanzó la voz de alarma: un 20% de los pacientes con cáncer están sin diagnosticar por la pandemia. El presidente de esta entidad, Álvaro Rodríguez Lescure, advierte de que, si bien la situación tiende a normalizarse desde comienzos de año, a sus consultas están llegando casos de tumores en estados muy avanzados debido a este retraso en el diagnóstico. «Hay tumores que se diagnostican muy rápido, pero si el circuito es más complejo y tiene que intervenir cirugía, el retraso es mucho mayor».

Los quirófanos este verano están bajo mínimos en la provincia de Alicante debido a la falta de anestesistas y de enfermeros para cubrir las vacaciones de los compañeros que se han marchado de vacaciones, aunque los tumores, en teoría, siempre deben ser operados de manera prioritaria, igual que las fracturas y otras patologías como los derrames internos que no permiten espera. Sin embargo, en la práctica se está viendo que muchos casos de los considerados preferentes también se están quedando en un segundo plano.

Pruebas

Las demoras este verano no se están dando sólo en las intervenciones quirúrgicas. Según ha podido constatar este periódico en varios departamentos sanitarios de la provincia, muchas pruebas diagnósticas también acumulan un importante retraso. Como ejemplo, las ecografías, que en algunas áreas de salud tienen entre tres y cuatro meses de espera o las radiografías, con una demora de diez días, según han constatado desde algunos centros de salud. Las pruebas específicas de neurología o neumología también se están disparando a los seis meses de demora. Médicos de familia critican también que muchas agendas de especialistas se han cerrado este verano y que los pacientes se ven obligados a llamar constantemente para intentar conseguir una cita con un médico.

A la falta de personal por las vacaciones se suma el creciente número de trabajadores que se está contagiando de covid o en cuarentena, en concreto 129 en la última semana en la provincia de Alicante, según los datos facilitados por los sindicatos.

La mayor presión, en los centros de salud con un 17% de sustituciones

La mayor presión este verano es para los centros de salud, donde sólo se ha cubierto un 17% del personal de vacaciones. Además, con los contagios de coronavirus desbocados, los facultativos no dan abasto en hacer pruebas y rastrear contactos. «Cada mes de verano hay un tercio menos de la plantilla por vacaciones, a lo que se suma personal que se han llevado a los vacunódromos. El resultado es que todo se ralentiza y las pruebas preferentes que antes tardaban 15 días ahora se van a 40», lamenta el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, José Manuel Peris, quien critica que Sanidad prescindiera antes de verano de una buena parte de los contratos de refuerzo por el covid.