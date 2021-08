El tiempo en Alicante: la canícula nos abrasará a partir del jueves

La primera gran ola de calor del verano, sobre todo en intensidad, va a provocar a partir del jueves y hasta el domingo temperaturas de 40 grados en el interior y 33 en la costa. La principal novedad de este subidón térmico no va a ser, sin embargo, la intensidad sino la duración, ya que hablamos de cuatro días de calor intenso y seco en el interior y humedad en la costa, lo que también disparará la sensación de bochorno porque no refrescará por la noche ya que el termómetro no bajará de los 24/25 grados. “Hasta ahora hemos tenido pulsaciones de uno o dos días de gran calor, pero ahora nos enfrentamos a cuatro días de calor sahariano”, subraya Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Salvo en las zonas situadas por encima de 1.200 metros de altitud, se prevé que la ola de calor se desarrolle durante varias fechas con esos valores de mínimas, que podrán afectar al descanso nocturno, han agregado fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología.