Unides Podem y Compromís critican los pagos del bipartito fuera de contrato "que cuestan muy caro a Alicante"

Según explica la edil del primero de estos grupos, Vanessa Romero, el equipo de gobierno ha consumado "el fracaso de su gestión" que supone haber pagado más de 13 millones de euros fuera de contrato durante 2020. Algo que “se está convirtiendo en tónica habitual para este equipo de gobierno, se están repitiendo peligrosamente los pasos de la mala gestión que ya nos llevó el Partido Popular hace unos años, y que tuvo graves consecuencias para la ciudad, dejando un ayuntamiento intervenido económicamente ante la ingente deuda”.

Romero critica la irregularidad generalizada en los pagos: “limpieza de colegios, zonas verdes, servicio de atención domiciliaria, todas las grandes contratas del ayuntamiento se han visto afectadas por esta irregularidad en los pagos. La falta de previsión del bipartito nos está saliendo cara a la ciudadanía alicantina”. La concejala señala que “es evidente que es un fracaso de gestión recurrir a la fórmula de reconocimiento de crédito, e incluso el interventor municipal ha señalado con el dedo al equipo de gobierno en reiteradas ocasiones por utilizar esta fórmula”.

También señala que “lo que debería ser un recurso excepcional se convierte en norma para este equipo de gobierno, lo que tendría que ser algo puntual se convierte en norma, y la gran perjudicada es la ciudad”. Romero cree que “el ejemplo más evidente es la polémica contrata de gestión de residuos y limpieza, ya que en la campaña electoral de 2019 era un consenso de ciudad no prorrogar y se ha convertido en una promesa rota más del gobierno de Barcala”. Romero apunta que “el caso de la externalización de la gestión de los residuos es paradigmático de la falta de capacidad y voluntad del equipo de gobierno para anteponer los intereses de la ciudad al beneficio económico de empresas privadas”.

Unidas Podemos considera evidente que "el bipartito ha incumplido su promesa, decidiendo prorrogar un servicio muy mal valorado por la ciudadanía y que ha pasado por comisión de investigación del pleno, en lugar de tener listo en tiempo y forma un nuevo pliego de condiciones que mejore el servicio y cumpla las obligaciones en materia de reciclaje". La concejala Vanessa Romero explica que “este fracaso y promesa rota de Barcala es especialmente grave para la ciudad, ya que la normativa de la Unión Europea nos obliga a estar reciclando el 50% de nuestros residuos, pero nuestra ciudad no llega ni a la quinta parte de esa cifra, pero no sólo no hay sanciones para la empresa concesionaria, sino que se mantiene el servicio con la licitación corriente caducada”

Compromís

"Desde Compromís hemos revisado, a pesar del poco tiempo que hemos dispuesto para ello, el informe de Intervención sobre las cuentas del año 2020, y resulta muy interesante porque se vuelven a mostrar las principales debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos de la gestión económica municipal del bipartito de derechas, sobre las que viene advirtiendo, hace meses, la intervención municipal y venimos denunciando desde Compromís y el resto de la oposición progresista".

Como ha declarado el portavoz municipal, Bellido, "en este sentido vemos como los pagos fuera de contrato, hasta 13 millones en 2020, nos devuelven los vicios del pasado del PP que llevaron a este Ayuntamiento a la quiebra económica y un Plan de Ajuste muy duro en los años de la anterior crisis financiera. Por eso, instamos a Barcala, que ya formaba parte de los gobiernos que nos llevaron a la ruina, a hacer caso a Intervención y mejorar la planificación, rigor y seriedad de una gestión económica municipal que vuelve a estar en entredicho, como pasa siempre que la derecha gobierna Alicante".

Desde Compromís se señala que este "volumen elevado de pagos fuera de contrato es un elemento muy preocupante de la gestión del gobierno del PP-Cs, y nos habla de la mala gestión del equipo de gobierno de derechas, incapaz de planificar y tramitar en tiempo y forma la renovación de las grandes contratas municipales, y que tampoco es capaz de planificar de forma plurianual, como se propone desde intervención, las inversiones municipales para superar así la perenne incapacidad de ejecución inversora de la administración local alicantina, que recordemos que batió récords con Barcala en el año 2019, donde solo se ejecutó un ridículo 13%".

Así mismo, desde Compromís se suma a la ·reiterada petición de Intervención de aumentar de personal su área y la Oficina presupuestaria, así como la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones que evite duplicidades y racionalice la concesión de subvenciones por parte de la administración local".

"Exigimos, en este sentido, que Barcala deje de asfixiar a la Intervención municipal con la carencia de personal que hace años que se viene denunciando por parte del Interventor y que nos explique, tal y como solicitan las conclusiones del Informe de Cuentas de 2020 qué plan de acción se va a determinar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se han puesto de manifiesto en la gestión económica del año 2020", señala el portavoz de la formación, Natxo Bellido.