Aluvión de quejas por picaduras de mosquitos en la Playa de San Juan, San Blas y las pedanías

«El mosquito tigre frecuenta los focos privados. Son los más complicados ya que no podemos intervenir» FRANCISCO CARRILLO - RESPONSABLE TÉCNICO DE LOKÍMICA

«Intervenimos contra los mosquitos de forma semanal en todos los focos de cría de carácter público», afirman desde la entidad, que destaca una reducción de las incidencias en casi un 38% respecto a veranos anteriores en función de las reclamaciones de los ciudadanos que entran a través de la Mancomunidad de l’Alacantí. «Las labores se desarrollan durante todo el año con vehículos especializados y productos que van directamente al objetivo. Se emplea el bacillus thurigiensis, un producto biológico que se mezcla con agua y que ataca a las fases larvarias, siendo altamente selectivo y sin causar ningún tipo de daño a otros insectos ni a la fauna vertebrada», explican.

Entonces, ¿por qué hay tantos mosquitos en los últimos días? La empresa de control de plagas apunta al anidamiento en pequeñas acumulaciones de agua que se producen en zonas ajardinadas de ámbito privado, donde el mosquito tigre reparte sus huevos en cuanto caen cuatro gotas «y ahí no podemos entrar». Según sus datos, el 80% de los focos de esta especie están en espacios de propiedad particular, de ahí que incidan en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de concretar los focos y en las campañas de concienciación. También piden que las quejas se canalicen a través del portal de la Mancomunidad, por la que solo les han llegado recientemente desde la pedanía de Cañada del Fenollar . Esto les permitió enviar un equipo a fumigar.

«Antes los mosquitos venían de noche, ahora están todo el día. Y hay moscas que muerden» MARÍA LÓPEZ - ASOCIACIÓN DE VECINOS NOU MORALET

Sobre las quejas en la zona del Golf en la Playa de San Juan recuerdan que es un área de mucha vegetación en la que también hay nubes de quironómidos, que, según los expertos, no pican a los humanos y se alimentan de plantas «pero son llamativas y causan alarma». Otros puntos donde abundan las quejas por picaduras son San Blas y los PAUs 1 y 2, que cuentan con numerosas urbanizaciones con jardines. Francisco Sempere, presidente de la asociación de vecinos del PAU 1, explica que «la gente se queja de que hay muchísimos mosquitos, especialmente en el parque, que parece una plaga». «He estado tres veces este verano en la plaza de Juan Pablo II y me han comido los mosquitos, a mí y a las personas con quienes estaba. Tengo los pies deformados», explicaba una vecina que mostró las marcas que le han dejado. También hay madres que señalan que a sus niños «se los comen» los mosquitos.

Uno de los responsables técnicos de Lokímica, Francisco Carrillo, que incide también en los tratamientos semanales para evitar que eclosionen el mosquito común y el tigre, destaca lo complicado de solucionar que son los focos «privados». «Suelen ser de mosquito tigre, que proliferan en las macetas, en los platitos de beber de las mascotas....En urbanizaciones, chalés y hasta en los tiestos que adornan los balcones. Un pequeño foco propicia una zona de cría». La empresa de control de plagas recomienda a las comunidades de propietarios hacer tratamientos antilarvas cada 15 días, especialmente en zonas ajardinadas, donde se produce el principal anidamiento. «Para acabar con el mosquito tigre en el hogar hay que vigilar las zonas de agua ornamental durante todo el año para que no críe; controlar el riego por goteo y retirar el agua sobrante de las plantas; proteger los pozos y aljibes con mallas mosquiteras para que no pongan sus huevos; renovar cada dos o tres días el agua de los bebederos de los animales; y vigilar sumideros e imbornales, que si tienen agua acumulada deben tratarse con lejía». Así como mantener los niveles de cloro adecuados en piscinas, balsas y estanques durante todo el año para evitar que los insectos críen en estos lugares; y evitar recipientes que puedan acumular agua estancada para que no existan lugares donde puedan depositar huevos, del tipo cubos, bidones, ceniceros, macetas y fuentes.