Barcala: “El Consell margina a Alicante en inversiones de futuro y ‘vende’ Tabarca como parte de los Països Catalans”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expresado este martes su “rotundo rechazo” al plan de ayudas para 2021 de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) de la Generalitat Valenciana, “que vuelve a dejar a nuestra provincia a la cola de las inversiones, con apenas el 16%, frente a Valencia y Castellón, que acaparan el 83%” de las subvenciones a empresas y universidades.

"Al mismo tiempo que el Consell ‘vende’ a Tabarca, Alicante y la Comunidad como parte de los Països Catalans, nos olvida y margina a la hora de invertir en nuestro futuro”, ha añadido el primer edil en relación a las ayudas de la AVI y a una publicación subvencionada por la Generalitat, que sitúa a la isla alicantina como parte de Cataluña. “Quieren un sur pobre y domesticado para ofrecerse al proyecto pancatalanista”, ha puntualizado el edil.

El alcalde destaca que “el agravio” con las ayudas de Innovación (8,8 millones para Alicante y 43,5 millones para Valencia y Castellón) es “uno más en el largo capítulo de olvidos sistemáticos del Consell de Puig y Oltra, que margina a Alicante y no construye ni un centro de salud, ni un colegio, ni una vivienda social; sólo anuncios y ninguna realidad”.

El primer edil ha vinculado este “arrinconamiento” de Alicante con el “histórico recorte” del trasvase Tajo-Segura, “que deja a nuestros agricultores al borde de la ruina”, y con los “drásticos recortes de la Generalitat en la sanidad pública en plena emergencia por la quinta ola de la pandemia”. En este punto, Barcala también ha criticado las medidas restrictivas del Consell, “que han hundido al turismo con toques de queda, en lugar de buscar soluciones sanitarias con la vacunación y la reincorporación de los 3.300 sanitarios despedidos a comienzos de verano”.

El portavoz del bipartito, Antonio Manresa, ha recalcado que en la Junta de Gobierno del pasado martes aprobaron inversiones por siete millones para la ciudad, y esta semana del orden de otros diez millones. "Es conveniente destacarlo frente a la discriminación en el reparto de fondos de la Agencia Valenciana de la Innovación".

Tabarca

Sobre la revista que sitúa a Tabarca como parte de los Països Catalans, Manresa ha mostrado "nuestra sorpresa de que una revista subvencionada por la Generalitat Valenciana diga eso. La Junta de Gobierno es una sola voz que dice que la isla pertenece a Alicante, a la Comunidad Valenciana y a España. No entramos en ensoñaciones, nos parece muy bien que cada uno crea lo que crea pero es de rigor mantener el origen de los sitios".

Generalitat

Desde Presidencia de la Generalitat han señalado que "Tabarca es de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Por supuesto, no es una isla catalana ni nada que se le parezca. Y nosotros no compartimos para nada esa ubicación que marca la revista", patrocinada por la Conselleria de Educación. Consultado este departamento, aún no ha emitido respuesta.