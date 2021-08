Los jóvenes se vacunan masivamente para «poder ver a mis amigos y proteger a los mayores»

Motivos

Poder ver con más libertad a sus amigos, empezar las clases con mayor normalidad, pero sobre todo saber que a partir de ahora pueden abrazar a sus padres y, en especial a sus abuelos, con menos temor a contagiarles. Estos son algunos de los motivos por los que han querido vacunarse. «La vacuna es un seguro más para no contagiar a mi familia, así que vengo muy contenta, pero también mentalizada de que no voy a relajar las medidas de precaución que he llevado hasta el momento ni me voy a ir de fiesta en fiesta», señala Ariadna Izquierdo, una joven de 17 años que acudió a primera hora de la mañana al «vacunódromo» de IFA acompañada de su padre. Izquierdo, quien recibirá sólo una dosis porque ya pasó la enfermedad hace unos meses, sostiene que la vacuna también le hace sentir más tranquila de cara al inicio de curso, «ya que este año empiezo la universidad y me iré a vivir fuera». Su padre, Nacho Izquierdo, también deseaba que llegara este momento, «aunque las medidas de seguridad se van a seguir tomando en casa, ya que mi mujer y yo somos médicos y lo tenemos muy claro».

Más nerviosa estaba Laura Gómez, de 17 años, quien antes de recibir el pinchazo era incapaz de hablar. «Al final no ha sido para tanto, pero tenía mucho miedo», comentaba ya una vez sentada en la zona de espera tras la inmunización.

También ella esperaba la vacuna como agua de mayo para no contagiar a sus familiares más mayores, aunque sostiene que «pese a estar vacunada seguiré juntándome sólo con mis amigas más cercanas como he venido haciendo hasta el momento». Esta joven de Elche acudió con su amiga Laura Navarro, quien señalaba que estar vacunada le da más tranquilidad de cara a comenzar el próximo curso la Universidad en València, donde estudiará Bioquímica. Paula Hernández, de 17, acudía al «vacunódromo» ilicitano acompañada de su madre y con la esperanza de que la vacuna «me permita estar con mis amigas sin tantas medidas de seguridad».

En el «vacunódromo» de Ciudad de la Luz, Jesús Krastev, de 16 años, salía contento con su dosis de Pfizer por haber contribuido «a que estemos todos vacunados y así más seguros». También Alejandro Obamije, de 16 años, confía en que la inmunización le permita este año llevar un curso más normal que el pasado y sostiene que la aceptación de la vacuna ha sido generalizada entre todos sus amigos, «ni uno solo ha rechazado vacunarse», señala.

En Ciudad de la Luz había citadas este martes cerca de 6.000 personas, según explicó ayer Fernando Riera, responsable de este punto de vacunación. Más de la mitad de estas vacunas «son para primeras dosis y la mayoría para mayores de 20 años». El grupo de 16 a 19 estaba citado por la tarde y la afluencia fue masiva. El personal que estaba vacunando en este punto, como Marga Ruiz, destacaba la alegría y optimismo con el que los chavales están respondiendo a la vacunación. «La mayoría vienen solos y muy contentos de vacunarse por fin. De broma te dicen si ya se pueden ir de botellón y nosotras les decimos que aún hay que esperar a que pasen unos días tras la segunda dosis», señala esta TCAE que está en uno los puntos de vacunación registrando los datos en la historia clínica.

En IFA, a media mañana, el flujo de personas que acudían a vacunarse era constante, aunque sin que se registraran colas o aglomeraciones. Por este punto de vacunación este martes está previsto que pasen unas 4.500 personas. Además de los jóvenes también se van a administrar vacunas a otros grupos de edad que aún no se han cerrado. «También tenemos dosis para repesca de personas que aún no se han vacunado, para embarazadas o para trabajadores, como transportistas, que se van a marchar a trabajar al extranjero y han solicitado que se les vacune», explica Darío Almécija, supervisor de Servicios Centrales del Departamento del Hospital del Vinalopó.

164.000 citados

La Conselleria de Sanidad ha citado esta semana en toda la Comunidad Valenciana a un total de 163.870 jóvenes y adolescentes de entre 19 a 16 años para que se vacunen contra el covid.

En los próximos siete días, se prevé administrar en total 378.382 dosis de la vacuna contra el covid y, de ellas, el 67% exactamente se destinará a personas de entre 39 y 16 años, el grupo de población en el que la Comunidad Valenciana va más rezagada respecto a otras autonomías.

El grueso de vacunas de esta semana, un total de 309.423 dosis, es del laboratorio Pfizer. La mayoría de ellas (en concreto, 225.054 dosis) se va a destinar a personas de las franjas etarias comprendidas entre los 39 y los 16 años.

La semana que viene Sanidad ha anunciado que empezará a vacunar a los menores de 12 a 15 años, grupo al que pertenecen en la provincia de Alicante unas 81.000 personas. Es el último de los grupos previstos por el Ministerio de Sanidad para recibir la vacuna frente al coronavirus.

El objetivo es que el 8 de septiembre todos los jóvenes en edad escolar tengan ya al menos la primera dosis para poder arrancar el curso con más normalidad. Antes, en la tercera semana de agosto se habrá alcanzado el 70% de población vacunada con la pauta completa, meta que se marcó a comienzo de año el Ministerio de Sanidad para alcanzar la inmunidad de grupo, aunque la variante Delta, predominante en la Comunidad Valenciana, obligará a elevar este porcentaje entre el 85% y el 90%. Actualmente el 76,4% de la población en la Comunidad Valenciana tiene al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus. La pauta completa cubre ya al 65% de la población.