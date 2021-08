Alarma entre los veterinarios por el aumento de las garrapatas

Las garrapatas pueden transmitir con sus picaduras no solo a los perros, también a los humanos, enfermedades como ehrlichiosis, anaplasmosis, rickettsiosis (fiebre de las Rocosas), enfermedad de Lyme, con diversos focos este año y el pasado en Andalucía, el virus Crimea Congo, la turalemia o encefalitis viral, que pueden afectar a órganos y resultar letales en los casos más graves. Sin embargo, el presidente colegial recuerda que siguen prefiriendo picar a un animal antes que a una persona porque buscan una temperatura corporal más alta.

Sea como sea, trabajadores de la clínica veterinaria San Blas, en Alicante, explicaron que este año muchísimos perros llevan garrapatas, «y no una ni dos, sino infestados. Algunas son como puntas de aguja, recién eclosionadas, una exageración». Los veterinarios afirman que no siempre son perros que pasean por los parques, sino que también las cogen en el asfalto, y que conocen el caso de un can que vive en un patio y no sale a la calle pero tenía garrapatas, por lo que piensan que se las pudieron contagiar aves. «La gente se nos queja porque les vendemos métodos antigarrapatas pero algunas son resistentes y se enganchan aunque el perro lleve collar, pipeta y pastillas contra ellas», lamentan. Además, han recibido en la clínica a personas que no tienen perro que demandan bombas de fumigación para desparasitar sus casas porque han visto por ella alguno de estos artrópodos emparentados con las arañas.

¿Qué causa estas plagas de garrapatas? Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, especialista en Entomología y director del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), cree que se están dando condiciones climáticas más favorables al desarrollo de las garrapatas, como el aumento de las temperaturas, que «son cada vez más suaves en invierno como consecuencia del cambio climático. Eso no solo conlleva un tiempo más cálido sino regímenes pluviométricos diferentes, con una primavera bastante lluviosa, más que otros años, y una humedad ambiental que favorece la reproducción» de esta especie.

También destacó que hay zonas silvestres donde hay más conejos y zorros, «eso conlleva que tengan sus huéspedes de desarrollo». Otra causa de que en los ámbitos urbanos cada vez haya más garrapatas es porque se ha incrementado la población de mascotas, y durante la pandemia la gente ha salido más al campo , «se los llevan sueltos de un sitio a otro, entran en zonas silvestres, algunos tienen pelo abundante y las garrapatas se fijan en el animal». También apuntó a los ciclos naturales, «hay picos poblacionales en estos grupos de animales con años más favorables y aumenta la cantidad».

También el doctor Rubén Bueno, entomólogo y director técnico en la empresa de control de plagas Lokímica, apuntó que «en general el incremento tanto de actividad como de densidad de muchos artrópodos viene relacionado con el cambio climático».