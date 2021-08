Las obras para retirar el fibrocemento en tres colegios de Alicante, en el aire

El plan de la Conselleria de Educación incluía ocho centros de la provincia este verano, seis en la capital; el colegio Canales y Martínez en Almoradí y el IES La Torreta de Elche. Las obras se han iniciado en estos dos últimos y en tres colegios de Alicante, el CEIP Rabassa, donde se realiza la intervención más compleja y donde vive un conserje con su familia cuyo realojo asumió la Conselleria para acelerar el inicio; así como los colegios San Nicolás de Bari y el Gabriel Miró, que no tienen conserje residiendo. La inversión de Educación en esas obras roza los 1,6 millones de euros, de ellos la mitad solo en el colegio Rabassa, 890.000 euros.

El problema se produce en los tres centros que sí tienen personal viviendo, donde se ha producido durante todo el verano un tira y afloja entre la Generalitat y el Ayuntamiento sobre quién debe asumir el realojo de los conserjes. La Conselleria de Educación insiste en que es personal municipal, «y estamos encima del Ayuntamiento para que les dé una vivienda o un hotel las semanas que dure la obra y aún no han respondido. Si no salen, la obra no se puede hacer. Al conserje del colegio Rabassa le dimos solución habitacional aunque no era competencia nuestra para que diese tiempo a la obra porque es muy grande pero no tenemos capacidad para darle a otros tres. No nos corresponde y el Ayuntamiento no tiene excusa porque se informó en tiempo y forma».

La concejala de Educación de Alicante, Julia Llopis, explicó ayer que es la Conselleria la que tiene que comunicar los días concretos en que se retirará el amianto para cuando le pregunten los conserjes «pero aún no me han dado contestación». La edil abundó en que es la Generalitat la que tiene «obligación» de alojar a los conserjes los días concretos que dure la obra, «y quedamos en que si surge algún problema el Ayuntamiento ayudaría pero desde luego lo tendría que pagar la Conselleria. Pero se comprometieron a decirnos los días concretos (de la obra) y a día de hoy no sabemos nada», insistió.