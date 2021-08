Primera noche «ecuatorial» del verano en una jornada con más de 40º en Alcoy

La ola de calor sahariano que desde ayer sacude la provincia y que, según Meteorología, apretará más este viernes y el sábado, dejó este jueves una máxima de 41 grados en Alcoy y una mínima que no bajó de los 26 grados (27º en Calp), pero que, unidos a una humedad relativa del aire del 60%, llevó la sensación térmica hasta los 29/30 grados, lo que provocó en muchos municipios de la provincia, la mayoría costeros, la primera noche «ecuatorial» del año, cuando la temperatura no baja de los 26 grados. La previsión de la Aemet es que este viernes y el sábado serán los días con más calor, y el domingo por la tarde comenzarán a bajar ligeramente las temperaturas. No obstante, Orihuela puede batir ese día el récord de esta ola, ya que la previsión sigue apuntando a que se alcanzarán los 45 grados a primera hora de la tarde. El lunes la situación se normalizará con temperaturas más propias de la segunda quincena de agosto.

Continúa, por otro lado, el riesgo máximo de incendios forestales y el Consell movilizó este jueves los primeros aviones para rociar con agua los montes, que son un polvorín. Al cierre decretado el miércoles de los parques naturales del Font Roja y la Sierra de Mariola, se sumaron los parques de Serra Helada y el Montgó, en ambas Marinas. Este episodio de calor intenso viene acompañado de polvo en suspensión africano que empeora la calidad del aire y aumenta el índice de radiación ultravioleta a niveles «muy altos o extremos». La Diputación también ha reforzado sus efectivos de bomberos este fin de semana.

La nueva resolución aprobada también prohíbe las labores de siega del cereal mediante el uso de maquinaria que pueda originar un incendio forestal entre las 10 horas y las 20 horas en la franja de 500 metros colindantes con terreno forestal. El paquete de medidas excepcionales aprobado también prohíbe durante la ola de calor la realización de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal, así como la suspensión de las ya autorizadas. Se suspenden las autorizaciones emitidas para las zonas de acampada en terrenos forestales gestionados por la Generalitat y en el caso de albergues, campamentos y cámpings ubicados en terrenos forestales, no se podrán llevar a cabo actividades deportivas o recreativas fuera de las instalaciones propias.

La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, recuerda que el personal medioambiental y de vigilancia controlará las áreas de terreno forestal para tratar de impedir cualquier actuación que ponga en peligro nuestro monte».

Mollà pidió «máxima prudencia» a las personas ante el aumento de las temperaturas y apeló a la colaboración de los ayuntamientos y de la ciudadanía para que «respeten y cumplan con unas normas que pretenden reforzar las medidas de prevención de incendios forestales».

58 municipios en alerta máxima y polvo en suspensión

Sanidad Universal ha ampliado la alerta sanitaria de nivel alto a 58 municipios de la provincia y advierte a la población de la presencia en el aire de polvo en suspensión, las famosas partículas PM10 que reducen la calidad. Sanidad aconseja que se beba agua con frecuencia, aunque no se tenga sed y con independencia de la actividad física que se realice, y evitar el consumo de alcohol y las bebidas con mucha cafeína o muy azucaradas.