El PSOE y Compromís critican que el Ayuntamiento de Alicante no active el protocolo de ola de calor

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante hace responsable al alcalde, Luis Barcala, "al no activar de nuevo el protocolo por la ola de calor que padecemos". "Pese a que la Generalitat Valenciana ha activado durante cuatro días el plan de emergencias por las altas temperaturas, el alcalde ignora a las personas sin hogar que sufren a la intemperie en descampados por toda la ciudad, y sigue sin habilitar un espacio público para estos días donde poder combatir esta ola de calor los deja abandonados". Compromís también reclama la activación del protocolo y más recursos para personas vulnerables, como mayores solos y sintecho.

La edil del PSOE Lola Vilchez acusa también a la concejala Julia Llopis, responsable de Acción Social, "de no interesarse por la personas más vulnerables. Lo demuestra cada vez que hay una ola de frío o calor o lluvias torrenciales. Es lo que tiene no creer en que las instituciones municipales están al servicio de todos y todas, incluso de aquellas personas que no tienen nada. Una vergüenza".

Fuentes del bipartito señalan que el Ayuntamiento divulga a través de sus canales oficiales todas las recomendaciones sobre la autoprotección individual y colectiva durante la ola de calor. "Pero no toma otras medidas más allá de las informativas por tratarse de una situación generalizada, que afecta a toda la población", concluyen las fuentes.

Compromís

"Desde Compromís per Alacant instamos al equipo de gobierno, ya que desconocemos cualquier iniciativa al respecto, que active un protocolo frente a la ola de calor que iniciamos para proteger especialmente a las personas mayores que no viven acompañadas y que van a necesitar un especial seguimiento durante estos días, y a las personas más vulnerables que viven en la calle y que van a necesitar espacios diurnos donde protegerse e hidratarse en las horas más extremas de rigor de las temperaturas", señala su portavoz, Natxo Bellido.

Como ha declarado Bellido, "no basta con dar información a través de los canales municipales, hay que contar con infraestructuras y programas, como reclamamos reiteradamente, que puedan dar cobertura a las personas más vulnerables, especialmente después de la crisis sanitaria del covid que ha hecho aumentar significativamente el número de personas que viven en la calle en la ciudad de Alicante. Como la ampliación del CAI o un CIBE municipal, recursos necesarios pero imprescindibles a la hora de poder hacer frente estos episodios extraordinarios que la crisis climática va a acentuar. De nuevo la lucha contra las desigualdades sociales va a ir ligada a las respuestas a la emergencia climática", ha señalado.