Compromís exige a Barcala que "deje de bloquear" la retirada del fibrocemento de los colegios de Alicante

Compromís per Alacant muestra su profundo malestar "ante la inactividad del bipartito" para comunicar a los conserjes que deben de abandonar de forma inmediata los colegios afectados por las obras de retirada de amianto que está realizando la Conselleria de Educación. “Hace meses que saben que debían comunicarles cuando debían abandonar los colegios y buscar realojamiento a estos trabajadores municipales, pero la concejala de Educación, Julia Llopis, no ha movido un dedo fiel a su absoluto bloqueo a la mejora de las infraestructuras educativas públicas de la ciudad. Más allá de poner excusas, tirar balones fuera y buscar nuevos motivos de conflicto con el Botànic, el PP ha vuelto a dejar tiradas a las comunidades educativas y no ha mostrado la más mínima empatía por las niñas y niños de los centros educativos afectados”, señala el portavoz de la formación, Natxo Bellido.

“No es posible que nos encontremos a mitad del mes de agosto con la situación estancada -ha continuado Bellido- después de la información que les trasladó Conselleria hace meses, y después de la reunión mantenida hace semanas entre el alcalde, Julia Llopis y el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, donde quedó claro que la intervención de Educación en el caso del conserje del CEIP Rabassa había sido excepcional, -por la complejidad y duración de esa obra-, y que el Ayuntamiento debía comunicar y asumir el realojo de los conserjes de los otros 3 colegios”. Porque "más allá de otros problemas con alguna de las empresas que deben ejecutar las obras y que se está trabajando por resolver, nada puede avanzar sin que los trabajadores municipales hayan tenido la comunicación de la Concejalía para abandonar los centros de manera inmediata", abunda.

Compromís considera que es "una muestra más del abandono de la educación pública por parte del PP y su desinterés por solucionar los problemas". “Lo vemos en el Edificant, en los problemas estructurales del IES Virgen del Remedio, en no atender el mantenimiento de los colegios públicos, pero no pensábamos que se atreviesen a bloquear a través de la inacción la retirada del fibrocemento de los colegios”, han añadido desde la coalición.

Por este motivo, Bellido señala que entienden perfectamente el "estado de intranquilidad y frustración" de las comunidades educativas a las que muestran todo su apoyo y comprensión y agradecen la actitud de Conselleria "que está informando a las AMPAS de los colegios Azorín, Emilio Valera y el Tossal sobre el estado de la situación".

Las obras de retirada del fibrocemento, esperadas hace muchos años, se están llevando a cabo en los CEIP de Rabassa, "donde Conselleria se tuvo que hacer cargo del realojo del conserje ante la pasividad del bipartito", Sant Nicolau de Bari y Gabriel Miró, concluyen desde Compromís.