Trabajo bajo un sol de justicia

Calor abrasador. Algunos municipios de la provincia han marcado más de 40 grados en sus termómetros en los últimos días del episodio de altas temperaturas. Nadie se escapa al calor y, menos, aquellos profesionales cuya oficina es la calle. Refrescarse a cada momento o cubrirse con gorras y sombreros, entre los remedios para sobrellevar estos duros días de agosto.

Soportar las altas temperaturas, que en algunos municipios han superado los 40 grados, está siendo complicado. Pero si la ola de calor además llega trabajando al aire libre, faenar bajo un sol de justicia no es nada fácil. Bien lo saben aquellos cuya oficina son las calles o los montes y donde la única forma de luchar contra ese aire abrasador es buscar una sombra o beber agua fría. Porque parar y darse un baño no está entre las opciones en pleno agosto.

Son muchos los oficios que sufren las consecuencias de la ola de calor. Obreros, repartidores, técnicos, socorristas, limpiadoras... Nadie se escapa a las altas temperaturas. Amparo Cruz trabaja en la limpieza viaria en Benidorm. La ola de calor «se lleva regular pero se lleva» con mucha agua y gorra. «Llevo 23 años en esto. Todos los años son duros, pero este con mascarillas peor», afirma. Ella bebe cerca de 2 litros de agua en su jornada y un termo le ayuda a mantenerla fría. Al igual que a su compañera Loli Cerrato quien lleva «mal» el calor «pero sobreviviendo». «Intento beber agua y no paro». Así afirma que «la mascarilla te afecta un montón» y ambas desean que pase pronto el calor.

Estar bajo la sombrilla, protección solar y mucha agua son algunas de las claves para soportar el calor

La situación es similar en otros oficios. «La nuestra es la típica profesión que se ve bonita pero que no tiene nada de romanticismo ni nada que ver con lo que la gente piensa de trabajar en la playa», afirma Joaquín Acedo, socorrista desde hace 9 años en la playa del Postiguet de Alicante y actual responsable del servicio en este arenal. Cuando llegan olas de calor, las 10 horas de vigilancia que suelen hacer, de ellas entre cinco y siete subidos en las sillas, se les hacen muy largas. No pueden abandonar el puesto para darse un chapuzón mientras observan con sana envidia a los bañistas de vacaciones, en jornadas que se convierten en «superduras» en zonas de gran afluencia por el estrés de la responsabilidad. «Cuando la temperatura ambiente y la humedad son altas, y no hay nada de viento, la sensación de sofoco es insoportable. Nos falta el aire. Nos tenemos que refrescar a menudo y beber bastante agua». Estos días tan extremos procuran estar bajo la sombrilla y usar mucha crema solar. «Cuando estamos al límite bajamos rápido a echarnos un poco de agua en brazos y nuca, y volvemos a subir».

En Alcoy, la brigada forestal, formada a través de un plan de empleo, ha aparcado las tareas de desbroce que venía realizando en diferentes zonas periurbanas de la ciudad por la ola de calor. El uso de maquinaria está totalmente prohibido en alerta extrema, ya que las chispas pueden provocar un incendio, por lo que sus integrantes están realizando labores de vigilancia en la montaña. Raúl Ferri trabaja en la brigada y explica que «estamos constantemente hidratándonos, bebemos muchísima agua», mientras su compañero Manolo Ortiz detalla que «estas semanas estamos intentando hacer el máximo a primera hora, cuando hace menos calor». Julia Carbonell, por su parte, asegura que «con tanto calor hay días que no nos apetece ni desayunar» y lo primero que hacen al volver a casa «es ducharnos para refrescarnos».