Rusos, estadounidenses y chinos lideran la recuperación de las compras de lujo en Alicante

Tras un año de incertidumbre, el sector del lujo en la provincia comienza a recuperarse y la escalada en la demanda está liderada por clientes rusos, chinos y estadounidenses, que realizan compras con un ticket medio de 1.500 euros aunque pueden llegar a invertir cantidades por encima de los 12.000 euros en piezas de joyería selectas, sobre todo ciudadanos del Este con segunda residencia en la Costa Blanca. Las villas de lujo, que se localizan sobre todo en Xàbia, Dénia y Teulada-Moraira, están reservadas desde abril por familias adineradas del País Vasco y Madrid que suelen pasar sus vacaciones en Ibiza y Formentera y que, por miedo a contagiarse de covid en un avión, optan por venir en coche y no dudan en pagar 2.000 euros diarios por su descanso en una residencia amplia y selecta; mientras el sector de alquiler de embarcaciones exclusivas vive una temporada alta excepcional, con un 100% de ocupación desde marzo. Lo mismo ocurre con los viajes. Las familias con dinero no se lo piensan tanto y optan por realizar importantes inversiones en pasar unos días en complejos de lujo con servicios VIP. Según la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV), familias de alto standing contratan estancias de más de 20.000 euros en hoteles cinco estrellas, con todo incluido, sobre todo en destinos nacionales, aunque el Caribe es otro destino de moda. «Los que tienen dinero lo tienen claro. Los espacios de cliente preferente están tirando», explica Miguel Jiménez, presidente de la asociación. De hecho la caída de reservas del viajero rico ha sido de un 30% desde el inicio de la pandemia frente al 70% del turista convencional, que se ha hundido.

Tras el parón de la pandemia, con una descenso de las transacciones de lujo el pasado verano en la provincia por encima del 30%, el sector vive este verano un repunte de turistas que ya se notó en julio, gracias al cliente europeo en general y al ruso en particular que, ante las restricciones impuestas por la Federación Rusa a los viajes al extranjero para contener los contagios de covid, tienen que justificar las salidas. «Hay muchos que disponen de segunda residencia en la provincia y son los que están viniendo a comprar. No estamos aún a los niveles de 2019 (previos a la pandemia) pero los que entran gastan en joyas y en artículos de lujo. Aunque no lleguen turistas de manera generalizada, a día de hoy sí hay algunos vuelos entre Rusia y España», explican desde El Corte Inglés de alicante.

Los rusos son turistas con más recursos económicos que la media de otros países, coinciden también representantes de las patronales del comercio. Rusia es uno de los mercados fieles que viaja todo el año, tiene un alto poder adquisitivo y se mueve por todo el territorio. Le interesa las compras, la playa, la cultura y la gastronomía. Son aficionados a las marcas de lujo y a recibir un servicio personalizado. La compra media es de 800 euros, aunque no es raro que se lleven joyas de 1.500 euros e incluso mucho más selectas, que pueden dispararse hasta los 12.000 euros. «Son grandes consumidores de ropa y bolsos de marcas internacionales, y tienen una gran pasión por el mundo de la relojería y la joyería de marca», explican desde el grupo de distribución en Alicante, con una amplia oferta de productos gourmet muy demandados también por este turismo. Sus firmas de lujo registran asimismo una mayor demanda de cliente estadounidense y chino, como en general en joyerías de alto standing de la provincia, y se echa de menos a un turista emergente antes de la crisis sanitaria y que dejaba mucho dinero, el árabe, cuya vuelta se resiste.

Chinos y rusos con segunda residencia en la provincia visitan de nuevo las tiendas más caras buscando relojes y pieza de oro selectas, afirma Antonio Huebra, representante de la Asociación de Joyeros de la Provincia de Alicante. También hay demanda de ahorradores españoles.

«La gente sigue invirtiendo en oro, en ediciones especiales de joyería, aunque cuesten 10.000 o 12.000 euros, porque mantienen su valor aunque pase el tiempo», añade el portavoz del gremio. Ahora se lleva más el oro amarillo y los complementos en dorado, por encima del oro blanco que estuvo de moda hace un tiempo. Desde el inicio de la crisis económica, la compra de joyas de oro ha crecido un 40%, disparándose en 2020 y 2021. También los relojes de marca atraviesan un momento de auge en el mercado.

El lujo no solo se luce o se regala, también se disfruta en vacaciones. En villas exclusivas que tienen un gran tirón en este segundo verano de pandemia. Las reservas para estancias en las casas de verano más chic de la Costa Blanca, que se reparten sobre todo por la Marina Alta (Teulada-Moraira, Xàbia y Dénia) están copadas desde abril, mucho antes que otros años, y a precios elevados puesto que «son pocas y son la demanda estrella», reconoce Miguel Sotillos, presidente de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (APTUR). «Las empresas de alquileres turísticos especializadas en estas villas han detectado que muchas familias con dinero, de las que iban de vacaciones a Ibiza y Formentera, han optado por venir a la provincia al no atreverse a coger transporte colectivo por el covid». Son clientes de elevado poder adquisitivo, de Madrid, el País Vasco y algunas del extranjero, empresarios habituales de los clubes más selectos de las islas Baleares, que optan por villas espaciosas y lujosas en las que pueden reunirse familias o grupos extensos, a los que no les importa abonar 2.000 euros por día pues en algunas caben hasta 20 personas y tienen cine o gimnasio.

«Pagan 10.000 ó 12.000 euros por semana y en agosto les sigue saliendo barato». Como ejemplo, la villa de lujo en Xàbia para 10 huéspedes rondando los 12.000 euros por siete noches ofertada por la compañía Interhome, empresa paneuropea especializada en el alquiler de casas y apartamentos de vacaciones. Este verano tienen mucho tirón también los chalés amplios que familias no tan ricas se pueden permitir para pasar unas vacaciones tranquilas y más protegidas de zonas turísticas con mayores aglomeraciones después de haber ahorrado desde que empezó la pandemia. En el mercado se alquilan chalés con piscina a precios razonables «para familias de clase media que optan por ellos para unas vacaciones con distancia», afirma Sotillos.

Los alquileres de yates o veleros de lujo han experimentado este verano una temporada con un 100% de reservas para unas vacaciones premium. Su clientela ha cambiado. Ahora el 80% de los demandantes son familias españolas y grupos de amigos con economías medias, quienes por 4.000 euros a la semana pueden disfrutar de un crucero personalizado todo incluido para conocer los secretos del Mediterráneo.