El Consell detecta en la provincia de Alicante a personas sin hogar que no se vacunan por miedo o indiferencia

Un total de 235 personas sin hogar de Alicante han acudido a vacunarse a puntos especiales establecidos para facilitar las inoculaciones. Se trata del 50% del total de gente sin techo que Sanidad citó en la provincia dentro de un protocolo diseñado en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, desde donde mantuvieron reuniones con las entidades que trabajan con el colectivo para estudiar las formas más viables de llegar a él. Entre estos, quienes deciden no inmunizarse se dividen entre la indiferencia y el miedo.

La población diana marcada para este protocolo especial era mucho mayor en un primer lugar. En la Comunidad Valenciana se estimó en cerca de 5.000 personas las que no tienen hogar, habitan viviendas precarias o se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, en asentamientos o centros residenciales como albergues. De estas, 1.683 se encontraban en la provincia de Alicante, la gran mayoría en la capital.

Sin embargo, finalmente son muchas menos las que han entrado a formar parte de este funcionamiento específico. Las 5.000 personas contactadas para la vacunación por esta otra vía en el ámbito autonómico han descendido hasta las 1.669. Según explica Sanidad, esta disminución en el dato anunciado en un primer momento se debe, entre otros motivos, a que algunas de las personas sin hogar ya se habían vacunado siguiendo el protocolo común.

En Alicante ha pasado igual. De 1.683 finalmente se ha citado a 464. El proceso para vacunar al colectivo arrancó el pasado 6 de julio y se alargó durante todo el mes. En este tiempo han acudido a recibir el pinchazo un total de 235 personas, el 50% de las convocadas.

El proceso se ha realizado de forma coordinada con varias ONG que trabajan con el colectivo, como REAPSA, la Plataforma Sense Llar, Cruz Roja, EAPN, Secretariado Gitano y Médicos del Mundo. Según detalla Sanidad, las entidades han asignado las fechas y, una vez presentes, se les ha suministrado la dosis de Janssen, de la que solo se requiere una dosis, por las dificultades de localización. A quienes no tenían número SIP, se les ha asignado uno.

A pie de calle

Algunas de las personas que no cuentan con una casa para vivir argumentan motivos iguales a quienes rechazan la vacunación en una posición no vulnerable: desconocimiento y miedo. Aunque a estos, por la situación en la que se encuentran, se les añade una pieza clave más: la indiferencia. A muchos no les asusta contagiarse porque no entra en su lista de principales preocupaciones.

Una de las personas que duerme en las inmediaciones del estadio José Rico Pérez y que prefiere no decir su nombre ha llegado desde Francia hace unas semanas. «Yo no quiero vacunarme, nunca he pasado el covid», apunta. «Me hice un test hace tres días, para qué me voy a vacunar si ese me puede durar seis meses», añade el sintecho.

Es el único del entorno que desconoce el funcionamiento de la inmunización, aunque no el único que elige evitar la inoculación. «Vinieron y me dijeron que me llevaban a Aguamarga gratis en autobús, pero dije que no», cuenta Salvador, durmiendo en la calle con una edad cercana a los 70. «Me da miedo porque le pincharon a una amiga mía y a los dos días le enterraron. Por eso no me pincho», señala. «No me he vacunado porque el cuerpo tiene sus defensas naturales. Esa es una vacuna inventada», apunta Noel, un joven de 30 años que lleva meses sin una vivienda. «Eso no está comprobado, es un experimento», añade. A Noel, por ejemplo, le propusieron vacunarse en el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE) de Cruz Roja, pero lo rechazó por voluntad propia.

No es el caso de Roberto, que decidió ponerse la vacuna justo en este mismo centro de Alicante. Tampoco el de José Antonio, que duerme sobre los adoquines con su mujer. A él le ofrecieron vacunarse en el CIBE, pero, por la edad que tiene, ya había sido citado y había decidido acudir a la Ciudad de la Luz, como el resto de grupos.