Compromís pide "extremar el control" para evitar "desfase nocturno" en Playa de San Juan

El grupo municipal de Compromís ha pedido "extremar el control" en Playa de San Juan para evitar conflictos nocturnos en la zona de ocio de Países Escandinavos. El portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, asegura que "los vecinos llevan todo el verano, sin que mejore la cosa, alertando de los problemas de peleas, consumo de alcohol en la calle y no respeto al toque de queda en el tramo final de Países Escandinavos".

Desde Compromís se hacen eco así "de las reiteradas denuncias que la asociación de vecinos 'Juntos Avanzamos' de la playa de San Juan está realizando desde el inicio del verano". "Unas denuncias públicas que versan sobre los problemas que, especialmente los fines de semana, se reproducen en el tramo entre la avenida Costa Blanca y la avenida Santander, sin que haya habido una mejora de forma ostensible la situación, a pesar de las reuniones que ha mantenido la asociación vecinal tanto con el Ayuntamiento como con Subdelegación del Gobierno".

Por eso, solicitan "un refuerzo en la respuesta coordinada de Policía Local y Policía Nacional para erradicar la vulneración de ordenanzas municipales, las restricciones de la pandemia y atajar las frecuentes peleas que, en algún caso, han provocado que se tenga que evacuar a alguna persona y llevársela al hospital". Instan, -según Bellido- "a reforzar el dispositivo de coordinación de seguridad, en esta zona, los fines de semana, y el control de una minoría de locales que no están haciendo bien las cosas, para garantizar que se cumplen con las ordenanzas y las restricciones sanitarias". "Hay que dar una respuesta a los vecinos y visitantes, que durante el verano acuden a la playa de San Juan, para garantizar su tranquilidad. No podemos esperar a que la situación vaya a peor y sea mucho más complicada de atajar y controlar. Incluso hemos hablado con locales de la zona que no están a gusto trabajando en horario nocturno, debido al follón que se monta cada fin de semana", añaden en el comunicado.