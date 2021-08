La empresa que explota la cantera de Fontcalent pide 30 años más de concesión

«No tiene sentido que después de que en 2012 se presentara un informe en el que la empresa admitía que acabarían las extracciones en 2027 ahora resulta que piden 30 años más de concesión, algo que, por otro lado, debe llevar una modificación del PGOU de Alicante, porque la sierra de Fontcalent es un hito protegido», explica Carlos Arribas, que advierte de que «seguir autorizando extracciones mineras en Fontcalent es posible pero al final terminaran arrasando la sierra». Arribas señala que en el expediente en información pública están «además los mismos datos que en 2011. No han cambiado nada».

Ecologistas en Acción alega en contra porque considera que una nueva autorización acabará con la sierra alicantina

Recordar, por otro lado, que Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el anteproyecto de la nueva Ley de Minas, al entender que la legislación abre la puerta a la legalización de un gran número de las canteras que se explotan de manera irregular en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, como sería el caso de las canteras de la Sierra de Fontcalent, y la del Rocín de Villena, según Carlos Arribas. En Alicante, las canteras de Fontcalent invadieron el «hito protegido y hubo que modificar el PGOU para legalizarlas» . Según Arribas, los técnicos se encuentran con hechos consumados cuando reciben los planes de las empresas. Ecologistas en Acción propone la supresión de la Disposición Transitoria Segunda, que permite la legalización de explotaciones mineras en situación irregular, contraria a la normativa estatal sobre la minería. «Esa vía de regularizar lo ilegal es peligrosa, pues supone un salvavidas para numerosas explotaciones mineras que han invadido suelos externos a la actividad minera autorizada, o que no cuentan con las preceptivas licencias ambientales municipales. El anteproyecto de Ley que es un dislate total, que esperemos que no llegue a buen puerto, y que el Consell de la Generalitat no debiera aprobarlo en ningún caso, para su posterior tramitación parlamentaria».

Según Ecologistas en Acción, el anteproyecto utiliza el término de «minería sostenible», pero sin definir claramente lo que eso significa y qué medidas dan contenido al criterio de sostenibilidad. Es contradictorio utilizar ese término en la actividad minera, una actividad depredadora del suelo y que en contadas ocasiones consigue una restauración ambiental aceptable. No se excluyen terrenos de la Red Natura 2000 o de cualquier otro Espacio Natural Protegido como suelos aptos para desarrollar actividades mineras, y se hace depender su viabilidad de lo establecido en las normas de gestión de esos espacios.

El trámite está en exposición pública y obliga al Ayuntamiento a una modificación puntual del PGOU

«Debemos tener en cuenta que ya hay sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional que impiden la transformación del suelo rural incluido en esos espacios, que debería ser clasificado como suelo no urbanizable de estricta protección y que en el País Valenciano», apunta Arribas.

El anteproyecto no exige entre la documentación suficiente para otorgar permisos y concesiones de explotación minera la necesaria autorización previa de emisiones a la atmósfera, concedida por la autoridad ambiental. Muchas explotaciones no cuentan con esa autorización de emisiones exigida para la actividad minera más impactante por la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. «El anteproyecto es contrario a la prohibición de la actividad minera de carácter genérico. Sin embargo, recientes leyes, Como la de Cambio Climático ya prohíben de antemano diversas actividades mineras tanto terrestres como marítimas y desde Ecologistas en Acción abogamos también por la prohibición de actividades de exploración, investigación y explotación de recursos minerales submarinos».