Obras al ralentí en la Explanada

Al ralentí. Con un ritmo impropio en una obra que acumula una demora tan importante pese a tratarse de la «postal» turística de la ciudad de Alicante. La segunda quincena del mes de agosto arrancó este lunes con solo dos operarios trabajando en el tramo sur del lateral de la Explanada de España, de unos 700 metros de longitud. Esta precaria situación no parece que vaya a impulsar un incremento en el lento ritmo de una actuación que arrastra unos cuatro meses de retrasos, ante la desesperación de los locales de la zona. El proyecto empezó tras el puente del 9 d’Octubre y el Pilar del año 2020 y tenía un plazo de ejecución inicial de seis meses, que posteriormente se prolongó dos meses más tras los primeros retrasos. Es decir, en un principio tenía que estar finiquitada para Semana Santa. «No entendemos la escasez de trabajadores. El Ayuntamiento no nos dice nada, no nos informa de nada. En agosto se ha quedado una cuadrilla, y en mínimos. Tampoco nos sorprende visto lo visto en los últimos meses», señala María José Delgado, portavoz de los hosteleros afectados por las obras del paseo de la Explanada de Alicante.