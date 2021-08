El PSOE asegura que el "abandono" de las zonas verdes "incrementa el consumo eléctrico nocturno"

La factura de la luz en agosto ronda de media 76,6 euros si se mantienen los precios elevados, lo que supone un 4,4% más que la factura récord de julio y un 35% de incremento (20 euros más por consumo equivalente) frente a la factura de agosto de 2020, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

"Poco antes de la Semana Santa se desarrollaron trabajos únicamente para el control de las larvas de mosquitos en zonas húmedas como Orgegia o Aguamarga por parte de la empresa contratada por la mancomunidad de l’Alacanti. Sin embargo, la vegetación urbana únicamente se ha previsto de forma residual y sólo se actúa cuando los vecinos muestran su hartazgo por la presencia de plagas y se dirigen directamente a la empresa", añaden los socialistas.

Por otra parte, según apunta la nota, "tampoco se han previsto actuaciones fitosanitarias específicas contra la plaga de pulgón que colman los árboles y llenan de residuos las aceras. Tratamiento que no realiza Lokímica por no estar contemplado en su contrato, siendo su previsión responsabilidad de la concejalía de medio ambiente".

El concejal socialista Raúl Ruiz afirma que “esta situación debería haberse previsto pero una vez más, por alguna razón, no han visto venir el verano". "La ciudad duerme con las ventanas cerradas porque al alcalde de Alicante, Luis Barcala, le da igual tener los árboles llenos de pulgón y de mosquitos". "Su abandono de las zonas verdes, atendidas dos años sin contrato, ha supuesto que no exista ninguna rutina prevista para evitar la proliferación de estos insectos, del mismo modo que ha dejado sin clarear ni sanear en ese tiempo las copas de los árboles por falta de poda, lo que facilita extraordinariamente la generación de plagas. Una situación que no deja otra alternativa a los vecinos y vecinas que cerrar cualquier corriente de sus casas y utilizar sistemáticamente el aire acondicionado, con el impacto que esto supone para la economía de muchas familias”, según el socialista Ruiz.

Por último, los socialistas han destacado que a la "presencia de mosquitos, pulgón, cucarachas y demás plagas denunciadas estos días por vecinos de distintos puntos de la ciudad, también se suma la presencia de garrapatas en distintos parques caninos, con el riesgo que supone no actuar sobre este problema para la salud de perros y de acompañantes de perros".