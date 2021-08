De Ciudad de la Luz a València: la fiesta regresa a las calles

El próximo 2 de septiembre, todas esas fallas que iban a quemarse en 2020 deben lucir en sus respectivos distritos falleros, en una celebración desplaza del calendario (no coincidirá con San José) y que estará muy marcada por la pandemia por las restricciones acordadas, como el uso de la mascarilla incluso en los actos al aire libre, la celebración de la Ofrenda en un recinto cerrado y sin público o el adelanto de la Cremà para hacerla compatible con el vigente toque de queda.

La Junta de Gobierno aprobó este martes la subvención a la Federació por los actos celebrados en 2021

Con la vista puesta en ese arranque del mes de septiembre, artistas alicantinos que plantan en Fallas acudieron este martes a Ciudad de la Luz, el recinto que la Generalitat habilitó para facilitar el almacenamiento de las piezas. La cita se acordó para comprobar el estado de las piezas de los monumentos que construyeron para que se plantarse en marzo de 2020. Desde poco después de esa fecha llevan guardados en el antiguo complejo cinematográfico. «Hemos venido para ver que no hay desperfectos en unas pieza que llevan aquí casi un año y medio. Retomar la actividad con las Fallas de València es oxígeno para un sector que lo ha pasado muy mal», señaló el maestro mayor del Gremio, Joaquín Rubio, quien admitió que la oportunidad de almacenar fuera de los talleres supuso un «alivio» para unos artistas alicantinos que han ocupado alrededor de 2.000 metros cuadrados. Entre ellos se encuentran Pedro Espadero, autor de la Hoguera Oficial, y Lorenzo Santana, que se encargará de la hoguera de Especial de Florida Plaza-La Viña en Alicante. «Yo tengo aquí cuatro fallas, mientras que la quinta está guardada ya en un local de València. Es una ilusión, emociona volver a la actividad. Esto es ver la luz al final del túnel», aseguró Espadero, quien prevé trasladar las piezas a partir del lunes día 30 para evitar sobrecostes. La Nit de la Plantà será la del 1 al 2 de septiembre. «Me he traído todos los papeles porque, después de tanto tiempo, ya me cuesta recordar a qué falla pertenece cada pieza», bromeó el constructor alicantino.

A la visita también acudió Lorenzo Santana, que plantará en València nueve fallas. «Tengo muchas ganas porque es mucho tiempo de espera. Hemos recuperado esos nervios previos a la Plantà», apuntó el alicantino, que prevé empezar el traslado días antes, para finales de la próxima semana. «Hay material que ya tengo en València, porque la suspensión me cogió llevando ya piezas para allí», añadió Santana.

Al margen de los artistas que decidieron guardar piezas en Ciudad de la Luz, son muchos otros los alicantinos que plantarán estos días en la capital de la Comunidad. «Va a haber mucha movilización en el sector, tras resistir a este año y medio», añadió el maestro mayor del Gremio, quien no oculta su sorpresa por la resistencia del sector pese a las dificultades económicas. En breve tocará ya pensar en las Hogueras de 2022.

Así serán las fiestas: Ofrenda sin público y Cremà más pronto

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, se reunió este martes con representantes de las Fallas para avanzar en detalles sobre las fiestas que se celebrarán en València a principios de septiembre. Entre otras cuestiones se acordó la obligatoriedad del uso de la mascarilla incluso en espacios al aire libre, se adelantarán los horarios de la Cremà para cumplir con el toque de queda y la Ofrenda se celebrará sin público y en un recorrido cerrado.