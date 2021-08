Los hoteleros exigen 27 euros por persona para desbloquear el turismo del Imserso

Veintisiete euros con alojamiento y pensión completa para cubrir gastos y desbloquear el Imserso. El retraso que se ha producido en la resolución del recurso presentado por los hoteleros -en Madrid agosto es prácticamente inhábil en los ministerios- y la falta de voluntad política para inyectar más fondos al programa (30 millones de euros resolverían el problema, según Hosbec), hace n ya prácticamente imposible que los turistas jubilados que viajan subvencionados por el Imserso puedan llegar, ya no en octubre, sino que no lo harán, posiblemente, hasta enero de 2022, según teme el sector turístico. El Tribunal Central de Recursos Contractuales que admitió el recurso de Hosbec dio cinco días al Imserso para presentar alegaciones, pero ahora tiene hasta tres meses para decidir si acepta la queja de los hoteleros y obliga a volver a redactar los pliegos, o falla a favor del Gobierno y vuelve a reactivarse la tramitación obligando a los hoteles a trabajar a pérdidas.

Según el informe de costes presentado por Hosbec en su recurso, los precios que reciben los hoteles por cliente y día debieran estar en una horquilla entre 27 y 33 euros, y no los 21 euros que reciben ahora del Estado. «Lo que está claro es que si al final el programa se retrasa no va a ser por nuestra culpa, sino porque el Gobierno lo ha hecho rematadamente mal. Se lo venimos advirtiendo, el programa en marzo debiera haberse publicado en marzo. No lo hizo y, encima, cuando lo publicó no incorporó un informe de costes que hemos tenido que aportar nosotros», subraya Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. Los hoteleros insisten que solo hay dos soluciones: que el Estado aporte más fondos y no recorte continuamente el programa, o que lo cargue al cliente. «Hay fondos de Europa y el Gobierno recibe más de lo que aporta». Ayer, precisamente, el Ejecutivo recibió los primeros 9.000 millones de euros de Bruselas.

Sesenta y cinco hoteles dependen de estos clientes para poder planificar la temporada baja o decidir su cierre

La suspensión cautelar de la tramitación del programa de vacaciones del Imserso ha dejado, de momento, en el aire, el futuro el próximo invierno de los 65 hoteles que participaban en el programa y pone contra las cuerdas 6.000 empleos en la Comunidad Valenciana, cinco mil en la Costra Blanca. Hosbec reaccionó con satisfacción al admitirse su recurso, porque de esta manera se da la oportunidad de que el Imserso reaccione y ponga cordura a un programa económicamente inviable al dejar el precio por persona en pensión completa en 21 euros y no contemplar la participación, según Hosbec, de los hoteles de tres estrellas. El Imserso tenía cinco días para presentar alegaciones y reconducir una situación que es grave en tiempos de pandemia, porque, hoy, los viajes subvencionados de la tercera edad son clave si se quiere recuperar la normalidad la próxima temporada baja, que arranca en octubre.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales admitió hace dos semanas a trámite el recurso presentado por la patronal hotelera contra el pliego de condiciones del nuevo programa de vacaciones sociales de los jubilados, lo que suspendió cautelarmente la tramitación. Los hoteleros rechazan el pliego de condiciones porque no ha tocado lo precios y, lo que es peor, ha dejado fuera a los hoteles de tres estrellas, el 70% de los establecimientos, lo que deja en el aire 5.000 empleos. La suspensión cautelar no paraliza el plazo para la presentación de propuestas, pero suspende la tramitación hasta la resolución definitiva por el tribunal.

El PP presenta en el Congreso una batería de preguntas sobre el asunto y pide saber si habrá compensaciones

El propio Tribunal admite que «el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación de los trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender provisionalmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso». Al recurso de Hosbec se ha sumado también el de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y, en un primer momento contó con la oposición frontal de la agencias de viajes, que en las últimas semanas han suavizado el discurso.

Los motivos

Hosbec presentó el 23 de julio el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el pliego de condiciones del programa del Imserso, al detectar que el documento no incluía un estudio de costes, excluía «de facto» a los hoteles de 3 estrellas, y prorrogaba sin revisión los precios en un escenario de inflación y costes disparado, y marcado por la crisis del covid. La patronal reaccionaba así ante los pliegos publicados a principios del mes pasado, y presentaba el recurso pidiendo la nulidad de las actuaciones para subsanar defectos graves de estos pliegos que perjudican gravemente al sector hotelero.

Para la patronal, en los viajes del Imserso el alojamiento y la manutención que sirven los hoteles es el fundamental. Se podría poner en marcha un programa sin transporte, sin agencias, sin intermediarios, pero no sin los hoteles que alojen a los más de 800.000 viajeros que se prevén en este próximo invierno. Así se recoge, además, en la memoria explicativa de los pliegos, en la que se determina como pilar del programa el desarrollo del sector turístico, reduciendo la estacionalidad y, con ello, generando empleo y actividad económica durante la temporada baja de este sector, procurando así el mantenimiento del empleo y evitando la destrucción de contratos para el personal contratado por los establecimientos hoteleros.

Los pliegos que publicó el Imserso a principios de julio son, por otro lado, prácticamente un calco al 95% de los de hace dos años, por lo que tampoco se justifica el retraso en la publicación, pues no se ha incorporado ninguna novedad destacable. Por ello, los hoteleros exigen una rectificación urgente. Lo que está cada día más claro es que es imposible que los primeros grupos de jubilados puedan llegar en octubre, tal como aseguraba hasta ahora el Gobierno, que se ha ido de vacaciones sin resolver el asunto.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado, en este sentido, una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al Gobierno por su gestión de los viajes del Imserso y para conocer, entre otras cuestiones, si aún mantiene su compromiso de reanudar dicho programa de viajes el próximo mes de octubre, tal y como viene afirmando desde principios de año.

A través de dichas iniciativas parlamentarias, suscritas por su portavoz de Turismo, el benidormense Agustín Almodóbar, el PP también pregunta al Ejecutivo sobre cuál ha sido su interlocución con todos y cada uno de los actores implicados en este programa de viajes a lo largo de estos últimos meses. Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular quiere saber cuál sería el escenario que contempla el Gobierno como alternativa y/o para contrarrestar el perjuicio de retrasar el programa del Imserso a usuarios, empresas y destinos.

Almodóbar se pregunta si «¿mantiene el Gobierno su compromiso de iniciar los viajes en octubre tal y como ha venido afirmando desde principios de año? ¿Cuál ha sido la interlocución que ha mantenido el Gobierno con todos los agentes implicados en el programa de viajes del Imserso? ¿Cuál es el escenario que contempla el Gobierno como alternativa o para contrarrestar el perjuicio que puede ocasionar el retraso de los viajes del Imserso a usuarios, empresas y destinos?».