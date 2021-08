El tiempo en Alicante: y ahora lluvias calientes en el litoral

Tsunamis, calor abrasador, reventones cálidos y hoy las lluvias cálidas. Un agosto variadito en lo meteorológico. Los chaparrones han sorprendido a los primeros bañistas y, de momento, no va a levantar. Estas lluvias se producen cuando no hay una gran inestabilidad atmosférica. No hay una gran masa de aire fría, pero si hay mucho calor en superficie. El contraste entre ese calor intenso en superficie y el aire menos cálido en las capas medias de la atmósfera, que generan estas nube bajas, estratocúmulos, que son las que descargan lluvias. Poca cantidad y en forma de chaparrón. Son las llamadas lluvias cálidas que se dan sobre todo en la franja litoral. Ahora mismo, mientras toda la costa está nublada y con lluvias, en Alcoy luce el sol. En los últimos años se están formando este tipo de precipitaciones que se originan también por el calor acumulado en el Mediterráneo, según explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.