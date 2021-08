«Da rabia ver a gente ingresada que no se ha vacunado cuando ha tenido opciones para hacerlo»

¿Cómo está la situación en esta quinta ola de la pandemia?

La situación se parece a la de la segunda ola en cuanto a presión hospitalaria. En cuanto a la situación de la Atención Primaria, se está pareciendo más a la tercera ola, porque el número de pacientes ambulatorios es muy alto y eso presiona a una Atención Primaria y a Salud Pública en pleno verano, con lo que eso supone de personal. Es ahí donde está la presión. También en los servicios de Urgencia y en los servicios de Microbiología, puesto que hay más contactos, más rastreos y más pruebas. A nivel del hospital, tenemos una cantidad de pacientes que se parece a la segunda ola. La diferencia es que las edades son entorno a 46 y 48 años, no se traduce tanto en la UCI, las estancias son algo más cortas y la mortalidad es mucho más baja.

¿Les preocupan las reinfecciones en personas vacunadas?

El virus con esta variante Delta tiene mayor poder de transmisión. Las vacunas en los ensayos y en la práctica han demostrado que previenen de la enfermedad grave y de la muerte. La prevención de la transmisión no es tan efectiva y algún vacunado se infecta. Pero la proporción de pacientes que ingresan vacunados respecto al resto es muy baja. El número de pacientes de más de 80 años ingresados no llega a cinco en mi departamento. Las residencias tienen una situación bastante buena. La efectividad de las vacunas para la enfermedad grave y muerte no tiene discusión. Te da rabia ver gente que ingresa y no está vacunada, con opción de haberse vacunado. La gente tiene que ver el beneficio de las vacunas.