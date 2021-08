Cumbre patronal el 10 de noviembre en Madrid para afear al Gobierno el retraso en el Corredor Mediterráneo

Hartos de tanto retraso y con Alicante como mayor exponente. La Asociación Valenciana de Empresarios ha comenzado la organización del que será el primer acto central para reivindicar el Corredor Mediterráneo tras la pandemia y que tendrá lugar en Ifema (Madrid) el próximo 10 de noviembre. Los empresarios vienen denunciando este verano que el balance del año 2021 no es el esperado pese a que el AVE ya llegue el AVE a Elche y Orihuela, y se haya licitado el cambio de vía a ancho internacional entre Castellón y Tarragona. Sin embargo, en el Ministerio de Transportes parecen haberse olvidado de la conexión del puerto de Alicante con el corredor, anunciada en el verano de 2020, pero de la que no ha vuelto a saberse nada pese a estar definida. El puerto va por delante como lo demuestra que en otoño está prevista la inauguración de una línea directa Alicante-Londres por Calais. Un tren que llevará contenedores refrigerados con frutas y verduras de la provincia todos los jueves. El puerto cuenta desde noviembre de 2015 con una terminal ferroviaria pero en ancho ibérico. Completamente infrautilizada porque solo hay dos trenes a la semana que mueven contenedores con Madrid. De ahí que su conexión en ancho internacional sea urgente para que los muelles no se queden descolgados del Corredor Mediterráneo. El compromiso es que el tercer carril llegue a la entrada del puerto y a partir de ahí, la conexión con la zona logística la pagará el puerto. Un proyecto clave para tratar de relanzar el movimiento de mercancías en el puerto, tanto para la exportación como para importación.