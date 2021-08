El 93% de las empresas consigue resistir la embestida de la pandemia

Tal y como se informaba en la primera entrega de esta serie dedicada al análisis del impacto del covid en la economía de la provincia, la pandemia se ha llevado por delante más de 9.000 empresas, entre ellas 7.000 comercios que no han podido superar las restricciones y el descenso de las ventas. Pues bien, descontadas estas lamentables pérdidas, el tejido empresarial alicantino está configurado actualmente por 135.500 firmas, que mejor o peor, han logrado resistir en unos tiempos ciertamente convulsos y complicados.

Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante, señala que «la afección ha sido bastante desigual, dependiendo del sector del que hablemos. El mayor impacto, sin lugar a dudas, ha sido para todos aquellos relacionados con el turismo, debido a las restricciones tanto sanitarias como de movilidad, mientras que a nivel de industria también han sufrido bastante el calzado y parte del textil, vinculados a la moda y a todo lo que tiene que ver con salir a la calle».

Por contra, destaca, hay otros sectores que incluso han salido reforzados, como la alimentación o las reformas y los equipamientos para el hogar, porque la gente ha redirigido lo que invertía en viajes y vacaciones a mejorar las condiciones de sus viviendas. Ahí se enmarcan sectores como una parte también del textil, los electrodomésticos o las reformas. También los que se han dedicado a fabricar mascarillas y equipos de protección sanitaria.

Pese a que el porcentaje de las empresas que han logrado salir adelante es elevado, han tenido que hacer frente a numerosas dificultades, entre ellas su pequeño tamaño. «Ese -lamenta Monargues- es uno de los problemas que tenemos en la Comunidad Valenciana. Las dimensiones de las empresas son pequeñas, con lo cual tienen mayores dificultades para acometer las inversiones que resultan necesarias. Pero es lo que hay, y con eso hay que pelear».

Y como muestra un botón. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a enero de 2020, del conjunto de empresas de la provincia, 80.824 no tenían ningún asalariado, 39.457 tenían entre uno o dos, y 13.516 entre tres y cinco. En lo que respecta a las de mayor tamaño, había 323 que contaban entre 100 y 199 empleados, 203 entre 100 y 199, 82 entre 200 y 499, 24 entre 500 y 999, 12 entre 1.000 y 4.999 y sólo dos con más de 5.000.

Respecto al contexto actual, el decano del Colegio de Economistas señala que «una de las medidas más importantes para salir de la crisis es la digitalización. Las empresas que ya lo estaban han salido beneficiadas y los sectores tradicionales se han dado cuenta de que era una necesidad, porque se ha instalado otra forma de vender y relacionarse con los clientes. No hay que volverse locos ni pensar que tenemos que hacer cohetes espaciales. Lo que hay que hacer es mantener nuestros sectores, pero poniéndolos al día».

Otra de las cuestiones que han quedado constatadas es que las empresas veteranas y familiares, con una trayectoria contrastada, han podido hacer frente con mayores garantías a la pandemia. Un ejemplo del sector de la alimentación, uno de los que han salido más airosos, es la cadena de supermercados Masymas, con 40 años a sus espaldas. Su director general, José Juan Fornés, destaca que «el año pasado fue muy duro, llegando a una situación extrema que puso a prueba nuestra fortaleza y la de todo el sector, pero supimos reaccionar y estar a la altura garantizando el abastecimiento y la misma calidad del servicio, gracias al compromiso y enorme responsabilidad de la plantilla». El incremento de la demanda por parte de la población propició que la facturación de la empresa creciera un 10%, hasta situarse en los 332,5 millones de euros, aunque según Fornés, «la actividad fue irregular, dado que la paralización del turismo extranjero se notó y mucho en nuestros supermercados de la Marina Baixa». La compañía cuenta con 2.560 empleados y 123 supermercados entre la Comunidad Valenciana y Murcia.

Santiago Serna es el director general de Domingo Serna, una empresa de estructuras metálicas de Orihuela con medio siglo de trayectoria. Según sus palabras, «la construcción no se ha visto especialmente afectada por la pandemia, y eso nos ha permitido seguir con nuestra actividad, manteniendo la facturación alrededor de los 3 millones de euros y una plantilla de entre 25 y 30 trabajadores». La dilatada trayectoria de la firma, opina Serna, ha jugado a favor, «porque hemos pasado ya muchas crisis, y eso da estabilidad». El problema reside ahora «en el encarecimiento de las materias primas, de entre un 80% y un 100%, y los problemas de abastecimiento que sufrimos».

También del sector del metal es Mejisa, una firma de 63 años ubicada en Xixona y dedicada a la producción de maquinaria para la industria del turrón y el helado. El director del departamento de administración, Fernando Sirvent, señala que el impacto del covid ha sudo duro, «porque ya veníamos de un revés económico fuerte en 2018 por un problema de contabilidad. Hemos tenido que ir echando mano de los ERTE hasta el pasado mes de diciembre y la facturación nos ha caído un 25%. Ahora tenemos trabajo, y el único pero grave inconveniente son los costes energéticos y de las materias primas, que andan disparados».

El calzado es uno de los que peor lo ha pasado, pero no es el caso de J’hayber, de Elche, puesto que según cuenta su director general, Rafael Bernabeu, «tanto las zapatillas como las prendas deportivas, en las que estamos especializados, han tenido una buena demanda durante la pandemia, lo que nos ha permitido mantener facturación en 2020 y estar creciendo en el ejercicio actual. Además, impulsamos un plan para apoyar tanto a nuestros clientes como nuestros proveedores en unos momentos tan complicados. Si hemos durado 50 años es por nuestra experiencia y prudencia económica y financiera». La preocupación reside ahora también en los costes y los problemas de abastecimiento.

Por su parte, Luis Berbegal, gerente de la juguetera Injusa, de Ibi, recuerda que afrontar la crisis «ha resultado complicado. La primera ola apenas nos influyó, porque somos un sector muy estacional y en esa época no fabricábamos. Lo que no esperábamos eran las siguientes». Con todo, se logró capear la situación con un mínimo descenso de la facturación del 4%, que la dejó en 19 millones, y unas previsiones de crecimiento del 5% para este año, «si el covid y los atascos en el transporte marítimo no lo impiden».

Inden, otra empresa ibense, en este caso dedicada a la fabricación de envases de plástico, ha resistido gracias a la demanda de sectores como la alimentación y la cosmética, que han incrementado demanda. Su gerente, Bernardo Guillem, señala que la facturación incluso creció hasta los 6 millones de euros, aunque advierte de los nubarrones en forma de encarecimiento de materias primas, que califica de «disparate».

Francisco Jover, responsable del grupo textil Jover, una firma con 130 trabajadores con sede en Cocentaina, señala por su parte que «el sector contract, debido a la paralización forzosa de los hoteles, cayó mucho el año pasado, aunque, por contra, subieron los tejidos para el hogar, actuando a modo de balanza». Eso permitió que la facturación apenas bajase y se quedara en 15 millones.

Los hoteles empiezan a levantar cabeza tras un año para olvidar

El sector recupera la actividad por el turismo nacional, pero sigue lejos de los niveles precovid

Los hoteles están empezando a levantar cabeza tras más de un año para olvidar. El sector está recuperando la actividad este verano gracias al turismo nacional, pero todavía se encuentra lejos de alcanzar los niveles precovid.

Un ejemplo de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente el sector es la cadena Magic Costablanca, que dispone de 11 hoteles con cerca de 3.000 habitaciones. Su vicepresidente, Javier García, explica que «el sector hotelero es de los que peor lo ha pasado por culpa de las restricciones en la movilidad tanto nacional como internacional».

La empresa abrió después de los tres meses de cierre obligado por el confinamiento, y a partir de ahí, destaca García, «no hemos podido estar nunca al 100% de nuestra capacidad. El verano pasado sólo abrimos al 50% y en el actual al 70%, gracias al turismo nacional. Todavía hay que recuperar el mercado internacional».

El resultado de todo ello es que la facturación, que fue de 90 millones en 2019, cayó un 80% el año pasado y este lo hará en un 50%. Con todo, García pone en valor «la demostración de resistencia que ha protagonizado el sector y la confianza de la parte financiera, que en todo momento ha creído en el futuro de esta industria».