Demetrio Muñoz: «La sensación de fracaso se borra al pensar que muchos afganos han tenido mejores condiciones de vida»

¿Cuál fue su experiencia en la misión española en Afganistán?

Estaba en la Legión y fui designado en 2012 para desplegar en Afganistán durante seis meses como jefe del contingente ASPFOR XXX, para dar seguridad y protección a la población afgana y a las estructuras multinacionales de desarrollo que se encontraban desplegadas allí. Asumí como jefe del contingente y del Equipo Provincial de Reconstrucción (PRT) el mando y coordinación de más de 1.300 hombres y mujeres, militares en su mayor parte, pero también guardias civiles, del CNI, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, TRAGSA y de empresas nacionales de apoyo que desplegaba España para mejorar las condiciones de gobernabilidad, seguridad y desarrollo en la provincia de Badghis.

¿Qué labor hacía España?

Era muy parecida a la figura del Protectorado. El jefe del PRT era responsable de garantizar el pilar de seguridad con sus fuerzas, en este caso de la Legión, y la seguridad en la provincia con las unidades militares y policiales afganas. Era, además, responsable del pilar de desarrollo en la provincia y donde se apoyaba el gobernador afgano para su labor de gobernabilidad.

¿Cómo era Badghis?

Badghis era una provincia sin hospitales, sin ni siquiera un metro de carretera asfaltado, donde brillaban por su ausencia la luz en las calles, es decir un país medieval. Con la llegada de España, los afganos se vieron proyectados hacia un futuro más esperanzador y en mi periodo y en todos los años que las fuerzas españolas estuvieron allí desplegadas se desarrolló una labor encomiable. El proporcionarles atención médica, el garantizarles unas condiciones de vida y de libertad, de educación y de acceso a agua potable les hizo creer que una vida mejor era posible. Solo se solucionó una parte muy pequeña de sus ingentes necesidades, pero la ventana de esperanza y de oportunidad que se les abría no tenía precio.

¿Qué resaltaría de la labor de los soldados españoles?

Tuvieron un comportamiento ejemplar e hicieron, como siempre, gala de una generosidad y entrega encomiables, envidia de nuestros aliados y respeto de nuestros adversarios. Nada, ni nadie les hacía retroceder en el cumplimiento de la misión y ello suponía, en la mayor parte de las ocasiones, asumir riesgos muy importantes.

¿Mantiene contactos con personal en Afganistán?

Mantengo contacto con mis colaboradores más estrechos, a los que me une una amistad forjada en los momentos más difíciles de aquel periodo, y hubo muchos. De personal civil mantengo contacto con alguno de los intérpretes que residen en Alicante y que realizaron allí una misión increíble en apoyo al contingente. Espero que España les reconozca el esfuerzo y la dedicación de la que hicieron gala.

¿Qué sintió cuando los talibanes retomaron el gobierno?

Creo que los miles de soldados y personal español que han participado en los distintos contingentes durante los casi 20 años que España ha estado presente en Afganistán han sentido pena por la población afgana. No le niego que también una sensación de fracaso, pero esta ha sido borrada rápidamente cuando pienso en que durante estos años hemos facilitado que muchos afganos hayan tenido unas mejores condiciones de vida en general. Muchos de ellos son los que ahora protestan y se levantan contra lo que esta pasando. Precisamente por haber tenido la ocasión de ver que una vida mejor es posible se están levantando contra la opresión talibán. Ello nos congratula con el trabajo, el esfuerzo y las vidas de los que allí quedaron cumpliendo con su misión. Pienso que tal vez esto tenía que pasar para lograr que la población afgana decida de una vez por todas dar un paso decidido adelante y ser dueña de su destino y de su futuro. A la comunidad internacional le toca estar al lado de ellos.

Esta situación supone un duro golpe para las familias de los más de cien militares españoles que han perdido la vida...

Sin duda que la pérdida de un ser querido, y más cuando es joven y pleno de vida y esperanzas, es un golpe para el que no estemos preparados. Lamentablemente la misión de Afganistán ha estado salpicada de dos accidentes aéreos que se llevaron la vida de muchos compañeros y amigos, entre ellos algún alicantino. Aunque nada podrá mitigar el dolor de su pérdida, sus familias y nosotros reconocemos su trabajo, entrega y amor sin límites a la profesión. Sabemos que ellos están allá arriba velando por nosotros y que su recuerdo estará y está siempre presente. A los españoles pedirles el apoyo a estas familias, que los recuerden y que estén orgullosos de esos soldados que dejaron lo más preciado que tenían en el cumplimiento de su deber.

¿Qué futuro le espera a la población afgana?

Veo conatos de rebeldía, veo a mujeres levantando la voz y manifestándose, veo gente que no se conforma y que está dispuesta a pelear, por sus derechos, por su bandera, por su futuro. Preocupación sí, desesperanza no.

¿Ha sido un esfuerzo en vano esta misión?

Categóricamente le digo que no. ¿Tiene precio un minuto de seguridad, libertad y de mejores condiciones de vida? No. Nosotros cumplimos con creces nuestra misión, la que se nos ordenó, mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo de la población, y bien sabe Dios que lo conseguimos. Gran parte del trabajo material realizado estos años ahí queda: carreteras, puentes, pozos de agua, escuelas, hospitales, etc; quedarán para siempre allí, seguramente con peores condiciones de funcionamiento, deteriorándose, pero serán un ejemplo de lo que se puede conseguir con unas condiciones políticas mejores. Los inmateriales también están presentes, la educación de la población, el conocimiento de que una mejor forma de vivir es posible. La esperanza de un futuro debe ser el combustible que alimente una contestación interior que permita en un futuro sacudirse el yugo de la tiranía, en este caso de la talibán. A Occidente le toca aprender, ya hay sesudos análisis del porqué ha pasado esto, ahora toca no repetir errores.