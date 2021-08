El aluvión de abandono de animales colapsa las protectoras de la provincia

Las protectoras de animales de la provincia están viviendo un verano marcado por el aumento de familias que deciden abandonar a sus perros y gatos en época estival. De media les llegan diez casos diarios de animales desamparados o familias que se plantean llevarlos al albergue ante la falta de recursos económicos. «A no ser que el caso sea de urgencia, no podemos asumir todo lo que nos llega diariamente por falta de recursos, no damos a basto», admiten los refugios alicantinos.

En 2020, 290.000 mascotas acabaron en los centros de acogida repartidos por toda la geografía española, un 11,5% menos que el año anterior, según datos de la Fundación Affinity. Asimismo, protectoras de la provincia aseguran que desde el confinamiento hasta este verano del 2021, el abandono de animales se había estancado en toda la provincia. «No estaba aumentado e, incluso, habíamos notado una cierta mejoría», señalan desde la Protectora de Alicante.

Por otro lado, la adopción, especialmente de perros, se disparó durante el pasado verano. Desde el albergue de animales de Alicante señalan que en verano de 2020 tenían lista de espera para la adopción de cachorros y perros de pequeño tamaño. El motivo por el que se vivió este incremento de demanda, vino motivado por el confinamiento y el traslado a las segundas residencias de muchos alicantinos, como las casas de campo y chalés.

Por su parte, la Protectora del Baix Vinalopó tiene actualmente en su refugio 10 perros y 8 gatos.b Señalan que durante este periodo estival se encuentran desbordados y que solo pueden asumir casos de urgencia como camadas de gatos recién nacidos o animales heridos que necesitan atención. «Muchos de los perros que nos llegan son regalos de Navidad, abandonados con siete meses, cuando llega el verano y ya son adultos», relata la protectora. Los perros que más se abandonan son cruces de tamaño mediano-grande. «Estas personas los ven como capricho o un juguete y debemos saber que tener un animal es una gran responsabilidad, no podemos continuar con esta injusticia», denuncian.

Verano, crisis y covid

En época estival se incrementa un 2% los casos de abandono. Sin embargo, la crisis económica y social que se está viviendo tras el covid, está motivando el incremento del abandono animal.

El estudio de Fundación Affinity indica que el principal motivo de abandono en 2020 fueron los problemas económicos y la pérdida de empleo, pasando del 8% en 2019 al 25% el año pasado.

Las protectoras de la provincia confirman que han notado un aumento de personas que acuden a los albergues y manifiestan que en estos momentos no pueden hacerse cargo de su animal. El motivo: o bien porque se trasladan de domicilio por la falta de recursos económicos, o porque no pueden hacerse cargo de los animales por idéntico motivo.

Los perros abandonados pueden ser puestos en adopción una vez pasan los 20 días tras su recogida, según la normativa. Pero, tal y como señalan desde las protectoras de la provincia: «Cada día que pasa es comida y cuidados que atender para poder hacerlos sentir como en casa». Es por ello que estos refugios y protectoras de animales abandonados reclaman más concienciación por parte de la ciudadanía y una ley que proteja íntegramente al animal. «Necesitamos ayudas generalizadas a todos aquellos que luchan por el bienestar animal, ya sean protectoras, refugios o particulares que intentan lo imposible porque no sufran más esas vidas que ya han padecido mucho», reclaman.

Las protectoras piden a todo el mundo que identifique a sus animales con el chip obligatorio para devolverlo en caso de extravío.