El Colegio de Médicos de Alicante (COMA) manifiesta su apoyo total a los médicos del servicio de Cuidados Intensivos del Hospital de La Plana de Castellón tras la decisión judicial de imponer tratamiento con ozono a un paciente ingresado por una neumonía grave por covid en dicho centro sanitario, a cargo de un facultativo ajeno a la institución y en contra del criterio de los facultativos de dicho servicio.

Desde la Presidencia del Colegio se ha solicitado informe a los órganos consultivos del COMA, el Consejo Científico, el Observatorio contra el Intrusismo y las Pseudoterapias y la asesoría jurídica.

Señala la institución a través de un comunicado que la evidencia científica actual no apoya el uso de terapias con ozono en pacientes con neumonía grave por covid y requerimiento de ventilación mecánica "y no existe por tanto ninguna indicación en el caso referido". Dada la no probada eficacia de dicha técnica para la patología en la que se ha impuesto, "alertamos de las consecuencias que puede acarrear la permisividad con este tipo de terapias alternativas favoreciendo el intrusismo y la mala práctica".

Señala el COMA que "no es posible, desde la perspectiva de organización del sistema sanitario público y conforme a la normativa vigente, la modificación de la cartera de servicios mediante una resolución judicial, ya que conforme al art.10.1 del Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, la Agencia Valenciana de Salud es la única competente para establecer las prestaciones sanitarias y servicios". Esta resolución judicial ordena que se realice en las instalaciones del hospital, lo que supone un uso de recursos públicos contrario a lo previsto en la normativa vigente. "No se trata de autorizar su uso compasivo, como pretende la resolución judicial, ya que éste – conforme al art. 1 del Decreto 1015/2009, de 19 de junio - es predicable respecto de fármacos autorizados o en fase de autorización, pero no así respecto de terapias sin base científica suficiente".

El Colegio de Médicos de Alicante se ofrece "para colaborar con las autoridades sanitarias o de cualquier otro ámbito de la Administración, en aras de garantizar la mejor calidad asistencial y seguridad en la asistencia de los ciudadanos, así como para defender las competencias profesionales de los médicos en su indudable compromiso con la sociedad, demostrada mediante su profesionalidad y la aplicación de la mejor evidencia científica disponible".

Por todo ello, esta institución colegial asume en su totalidad el comunicado del Consejo General de Colegios de Médicos, así como los pronunciamientos de diversas asociaciones profesionales incluida la Federación de Asociaciones Científico-Medicas Españolas (FACME), y muestra su protesta respecto de la decisión judicial, que ordena que los medios materiales del hospital sirvan a la realización de procedimientos no previstos en su cartera de servicios, de dudosa eficacia y carentes de base científica, en sus propias instalaciones y por personal ajeno al sistema sanitario público valenciano.