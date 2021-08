Malestar vecinal por el uso de mobiliario urbano como soporte publicitario

¿Pueden provocar accidentes este tipo de anuncios? La modificación de la ley de carreteras del Estado de 2015, que actualizaba una norma de 1990, indica que fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde las calzadas de la carretera «y en general cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circular por la misma». Con excepción de los símbolos de Tío Pepe y el toro de Osborne, que fueron indultados. Esto afecta a autovías y autopistas. Pero, ¿qué ocurre en las ciudades? La interpretación que hacen los ayuntamientos es que, en suelo urbano, puede haber todo tipo de paneles anunciadores e incluso luminosos desde los edificios: al final son visibles para automovilistas que transitan por autovías y autopistas a kilómetros.

En el caso de Alicante, hay banderolas y todo tipo de anuncios en Juan Bautista Lafora, en la avenida de Loring o en la de Elche, ambas tramos interurbanos de la N-332; en la carretera de la Cantera o en la citada avenida Caja de Ahorros, entre otras muchas en la Playa de San Juan «que ensucian el paisaje». También hay conductores que alertan del peligro de muppies «que se meten en la carretera» en la zona de la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado.

El Ayuntamiento afirma que ahora no hay tantos anuncios al reducirse el número de actividades por el covid

«La ley de carreteras del Estado, que no se mete en las competencias de los ayuntamientos, prohíbe cualquier cartel que pueda distraer la conducción. En las ciudades los ponen. ¿Por qué? ¿Para que los lea el conductor? Si no podemos entretenernos ni coger el móvil», explica la conductora que iba detrás del vehículo francés sobre el que se precipitó un soporte completo y que ya ha visto volar otras anteriormente a causa del viento y caer sueltas a la carretera en la avenida de Elche, «que son un peligro». A la crítica de que los ayuntamientos «usan el mobiliario urbano como les da la gana» añade la consideración de que, por agravio comparativo, tendría que estar prohibido instalar todos esos elementos publicitarios en los cascos urbanos. «El Estado no pueden intervenir en espacios que son competencia de la Generalitat y de los ayuntamientos, pero si prohíbe esta cuestión es para no distraer a los conductores. Está claro que esa publicidad va dedicada exclusivamente a quien va en coche porque la ponen en puntos estratégicos que miran al conductor». Por este motivo son cada vez más los ciudadanos que se preguntan a qué partida del Presupuesto municipal va a parar la recaudación por instalar publicidad en el mobiliario; cómo se licita la adjudicación del elemento urbano; por qué utilizan el mobiliario de la ciudad y los espacios urbanos para anunciarse, y cuál es el beneficio que obtiene el ciudadano de que se «afee» el entorno de la ciudad.

El viento causa en Alicante recientes caídas de los elementos publicitarios incluso sobre coches en marcha

El Ayuntamiento regulan las vallas que hay en Alicante, informan fuentes municipales, que admiten que también las hay «piratas» que son colocadas ilegalmente en terrenos privados, lo que requiere iniciar un procedimiento administrativo para su retirada, de avisos y sanciones. «El Ayuntamiento suele utilizar el sistema de muppies, pero de las banderolas se encargan las empresas contratistas», añaden.

Desde el bipartito señalaron que las banderolas están por toda la ciudad aunque en este momento no hay tantas y se sitúan solo en algunas arterias al haber «muchos menos eventos» que anunciar a causa de las restricciones por la pandemia. «Las banderolas se contratan cuando hay que difundir eventos y ha habido pocos que publicitar, algún ciclo de conciertos y exposiciones. Todo eso está regulado», abundan. Según un estudio internacional, un 14% de los accidentes atribuidos directamente a distracciones son causados por fijarse en publicidad en vallas, banderolas y otros soportes.