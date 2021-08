El perfil del paciente de UCI en la quinta ola del covid: un 25% con menos de 40 años y sin vacunar

Los saben bien en hospitales como el de Sant Joan. «Que sean más jóvenes no quiere decir que se pongan menos graves. Necesitan ventilación, intubación y los tiempos de ingreso suelen ser prolongados como en el resto de las olas, por encima de las tres semanas», explica Ángel Sánchez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos en el centro sanitario. En este centro sanitario han llegado a tener en esta quinta ola a un paciente de 23 años sin enfermedades previas. Afortunadamente salió adelante.

La vacunación ha cambiado radicalmente la situación que viven en estas unidades que tanto han sufrido desde el inicio de la pandemia, no sólo en perfil de los pacientes, también en el impacto que está teniendo esta última ola de covid. «Con las tasas de incidencia que tenemos actualmente de coronavirus estaríamos como en la tercera ola», sostiene Sánchez. En estos momentos en los hospitales de la provincia de Alicante hay 43 pacientes que se encuentran en situación crítica. En Sant Joan son siete, la mayoría de ellos sin vacunar.

LA CIFRA: 10 Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia

La provincia de Alicante cuenta con una red de diez UCI en hospitales públicos y de gestión privada donde en estos momentos permanecen ingresadas 43 personas.

LA CLAVE: el día a día en una UCI

Sin descanso desde hace año y medio. Desde que estalló la pandemia las UCI no han tenido tregua. Un ejemplo es la de Sant Joan, donde sólo han estado un mes y una semana sin enfermos covid.

«La gente no se vacuna no por negacionismo, sino porque sencillamente les da miedo», explica el responsable de la UCI en este centro sanitario. Los tratamientos para quien llega a una situación límite por el virus apenas han variado, «con la ventaja respecto a la primera de que al menos sabemos lo que no funciona». Corticoides, anticoagulantes, el antiviral remdesivir y el tocilizumab, un fármaco que se usaba para la artritis reumatoide. Todo apoyado por la ventilación no invasiva e invasiva. Como factores de riesgo, el sobrepeso sigue siendo el principal determinante para que un paciente con covid empeore.

Que haya menos pacientes ingresados debido al virus, no quiere decir que estén siendo semanas de tranquilidad en las UCI, especialmente en los hospitales de costa, como Sant Joan, la Vila, Dénia o el General de Alicante, donde la población atendida en verano se multiplica, lo que está provocando que la ocupación en estos servicios sea estos días del cien por cien, con menos plantilla disponible para trabajar por las vacaciones.

«La carga de trabajo que implica un paciente de covid sigue siendo enorme», sostiene Miguel Ángel Fernández, supervisor de Enfermería de la UCI del Hospital de Sant Joan. Enfermos a los que hay que tumbar boca abajo para que puedan respirar, en boxes a los que hay que entrar con el EPI y con todas las medidas de seguridad… «el cansancio del personal es enorme, porque sientes que esto no tiene fin», lamenta Fernández. Desde que estalló la pandemia, hace año y medio, en la UCI del Hospital de Sant Joan sólo han permanecido libres de coronavirus un mes y una semana.