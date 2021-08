Los centros de salud vacunan de covid a demanda y con cita previa para acelerar la inmunización

El objetivo, que todo el mundo se vacune. Sanidad ha emprendido, una vez que ya ha citado a toda la población susceptible de ser vacunada, una campaña de captación masiva con el objetivo de que las personas que no han acudido a la cita -unas 400.000 en toda la Comunidad Valenciana- se inmunicen y de este modo aumente la inmunización colectiva frente al coronavirus.

Para facilitar esta tarea, en los centros de salud de la provincia ya se ha comenzado a vacunar a demanda de quien lo solicita. La persona interesada sólo tiene que contactar con el centro o con su médico de familia y pedir que le vacunen. Las citas, según han confirmado en algunos centros de la ciudad de Alicante, se dan para una semana más tarde, ya que los centros de salud deben pedir con antelación dosis de vacunas a Salud Pública.

De esta forma, además de desplazarse a «vacunódromos» como el de IFA o Ciudad de la Luz, la gente tiene la posibilidad de acudir a su centro de salud, una opción hasta ahora reservada sólo para los rezagados de aquellos grupos de población más mayores, que ya habían acabado de ser inmunizados en los centros de vacunación masiva y cuya repesca final se hacía en Atención Primaria.

De momento para ser vacunado en un centro de salud es requisito necesario disponer de cita previa. Sanidad descarta hacerlo de manera generalizada sin cita, como hacen en otras comunidades autónomas.

Sí se está recurriendo a esta opción, según ha confirmado la Conselleria de Sanidad, en núcleos de población más pequeños y aislados, donde ya hace días que se citó a toda la población mayor de 12 años y donde ya han hecho varias repescas para tratar de captar a quienes no han acudido a la cita. También está ocurriendo en los vacunódromos de Alcoy y de Ibi, donde se vacuna sin cita previa a quien acude a estos espacios.

En los centros de salud de Benilloba, Banyeres y Muro, también se vacuna sin cita, pero sólo dependiendo de si hay en ese momento vacunas del laboratorio que corresponde por grupo de población.

El pasado 9 de agosto empezó la citación de los jóvenes ente 12 y 19 años, el último grupo de población en el que está indicado la vacuna frente al coronavirus. De manera paralela, la conselleria quiere repescar a 400.000 personas de grupos de edad superiores que no han acudido a la cita para inmunizarse.

A por los más mayores

Preocupa sobre todo la población mayor de 50 años, la más susceptible a contraer un coronavirus grave y terminar en Cuidados Intensivos o fallecer. No en vano, la mayoría de pacientes ingresados estos días en las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia no han sido vacunados. Según los datos del Ministerio de Sanidad, quedarían aún por vacunar 8.756 personas en la Comunidad Valenciana de 70 a 79 años. También unas 40.700 con edades comprendidas entre 60 y 69 años y unas 56.500 entre 50 y 59 años. Sólo el grupo de población de mayores de 80 años está completamente cerrado. La conselleria está enviando a quienes no se han vacunado mensajes al móvil y les da la opción para que puedan escoger entre cuatro semanas diferentes para vacunarse.

Actualmente, el 72% de la población en la Comunidad Valenciana tiene ya la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus, una cifra levemente inferior a la media de España, que es del 74,7%. Un 85,7% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna.

La Comunidad, cuarta en venta de antígenos

Las farmacias de la Comunidad Valenciana vendieron 56.307 test de antígenos durante la semana del 9 al 15 de agosto, la cuarta en la que estuvieron disponibles sin receta, según datos de la consultora IQVIA. En el conjunto del país, se vendieron 554.972 test. La valenciana es la cuarta autonomía en venta de este tipo de pruebas. Estos datos indican que se ha producido una relajación en la demanda, tras la venta de 747.184 de estos productos en la semana anterior, del 2 al 8 de agosto. Así, las ventas de estos productos se han reducido en hasta un 48,8 por ciento en comparación con la segunda semana.

Las embarazadas, una prioridad

La Conselleria de Sanidad está incentivando al máximo vacunación de las mujeres embarazadas, ya que se considera que es un grupo de riesgo a contraer un covid grave. Las matronas comprueban si la mujer está embarazada y en caso contrario le dan toda la información para convencerlas de la necesidad de inmunizarse frente a esta enfermedad. Montse Angulo, matrona y presidenta del Colegio de Enfermería, recuerda que la vacuna es segura para las mujeres y para sus hijos y que además protege a los bebés de la enfermedad, «ya que la madre pasa los anticuerpos a través de la placenta».