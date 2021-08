La ola de calor convierte a la provincia en la más contaminada de España

El cambio climático agrava los episodios estivales de contaminación del aire, según coinciden ecologistas e investigadores de la Universidad de Alicante, con la provincia a la cabeza, debido a sus alarmantes niveles de «aire sucio» tanto en la costa como en el interior. Su inhalación provoca irritación en las vías respiratorias y en los ojos, y agrava las patologías pulmonares y cardiovasculares.

El Instituto de Salud Carlos III ha estimado en 3.500 las muertes anuales producidas por la exposición a corto plazo a partículas contaminantes y ozono en la treintena de provincias españolas donde se ha encontrado una asociación significativa entre contaminación atmosférica y mortalidad.

Los peores datos se registraron del 10 al 17 de agosto en la costa y otros días en el área de Alcoy, Elda y Elche

Uno de los episodios más graves del verano lo ha protagonizado Alicante capital, que durante siete días de agosto (del 10 al 17) triplicó el valor límite diario de partículas PM10, inferiores a 10 micras, «que pueden penetrar por las vías respiratorias y alcanzar la tráquea. No llegan a los pulmones porque su diámetro no es tan pequeño como para pasar a los alvéolos ni alcanzar el torrente sanguíneo pero pueden agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias», apunta Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción.

La explicación fundamental de tal elevación de partículas fue la llegada de polvo procedente del norte de África empujado por una masa de aire que elevó las temperaturas a 40 grados. Los índices aumentan cuando se suman el tráfico urbano y actividades industriales en ciudades portuarias como la carga y descarga por el tráfico comercial. Esto es lo que ha disparado la contaminación por partículas en Alicante, situándose a la cabeza de 55 ciudades españolas en las que se midió este valor (a través de instrumentos del Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas), con 145 microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico. El límite legal está en 50.

«El ozono no afecta a las personas porque falte oxígeno en el aire sino por su toxicidad» Adoración Carratalá - Catedrática de la Universidad de Alicante

Lo mismo ocurre con el ozono «malo», que ha alcanzado en Alcoy este agosto los 197 microgramos por metro cúbico de aire, es decir, una malísima calidad ya que el límite máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en 120. Es un contaminante secundario, que no se emite directamente al aire desde ninguna fuente que tenga que ver con el hombre sino que se forma en la baja atmósfera, en la superficie terrestre, «por reacciones químicas con otros contaminantes como el tráfico, la actividad industrial o la radiación solar. Es un fenómeno típicamente estival, de ahí que los niveles se disparasen durante la ola de calor en este verano», abunda Ceballos. Aún así, recuerda que la pandemia supuso un parón de actividades industriales y del transporte, y con ello del ozono.

Extrañamente este año los niveles de ozono troposférico en la provincia en primavera fueron también elevadísimos, con zonas como la propia Alicante y el área de Orihuela donde desde finales de marzo a finales de junio se superó la recomendación de la OMS y en 11 días el límite legal (es menos estricto), un fenómeno que ya estudian los ecologistas. Sin embargo, las diez estaciones medidoras repartidas por la provincia han registrado también picos importantes este verano, especialmente los días 30 y 31 de julio, y 16 de agosto, coincidiendo con una alta ocupación de turistas. También en más fechas de agosto, en zonas de interior como Alcoy, Orihuela y Elda y en municipios muy poblados como Elche y Torrevieja.

Cada año será más difícil luchar contra este problema si no sustituimos las energías fósiles por limpias Miguel Ángel Ceballos - Portavoz de Ecologistas en Acción

El ozono troposférico no supone que falte oxígeno pero el aire está más sucio y esa toxicidad afecta a las personas, señala la catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente de Universidad de la Universidad de Alicante Adoración Carratalá. «El ozono es un gas, que se genera fundamentalmente por el tráfico, el óxido de nitrógeno y los hidrocarburos, y se está intentando bajar esas fuentes para que desciendan los niveles. Sus efectos contaminantes, al igual que los de las partículas, están descritos por la OMS, y por eso hay unos límites a partir de los cuales se empiezan a notar síntomas respiratorios o de corazón. En situaciones meteorológicas como una ola de calor, cuando vienen masas del norte de África ya cargadas de partículas, hay poco aire y se concentran los contaminantes». Los ecologistas recuerdan que el polvo sahariano incorpora de por sí sustancias tóxicas emitidas por las industrias argelina y marroquí. En cambio, no preocupa la emisión de partículas de los aparatos de aire acondicionado. Al ser su fuente de alimentación la electricidad, se produce en centrales eléctricas y no es el caso de Alicante.

Una de las zonas con aire más «sucio» este verano por ozono troposférico es Alcoy. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que el 14 de agosto, en plena ola de calor, la ciudad superó el nivel de 180 microgramos de ozono troposférico por metro cúbico de aire, lo cual, según la legislación vigente, «obligaba a las autoridades a informar a la población más sensible a la contaminación atmosférica». El colectivo denuncia no tener constancia de que la Generalitat, ni ninguna otra administración, hayan informado adecuadamente, lo cual supondría «un incumplimiento de la legislación».

«Cuando viene aire del norte de África cargado de partículas se concentran los contaminantes» Adoración Carratalá - Catedrática de la Universidad de Alicante

Las principales superaciones de ozono en la Comunidad se registraron el 13 de agosto en Sagunto y el 14 en Alcoy. En esta última ciudad, la estación «Virgen de los Lirios», situada en el barrio de la Zona Norte, registró un nivel de contaminación de hasta 197 microgramos de ozono troposférico por metro cúbico de aire. «No tiene sentido destinar recursos públicos a controlar los niveles de contaminación si cuando se superan no se informa correctamente a la población», insisten los ecologistas. En 1992, siguiendo las recomendaciones de la OMS, se fijó en 180 microgramos de ozono troposférico por metro cúbico de aire el límite para informar a la población, ya que supone un riesgo para la salud, sobre todo de grupos vulnerables como niños, mayores, embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Cuando dicho nivel se supera, explica el colectivo, «es importante advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica para que se protejan y eviten esfuerzos físicos y ejercicio al aire libre en las horas centrales del día y de la tarde». También consideran que las autoridades «han de informar sobre la previsión de la evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio».

Hay partículas no tan pequeñas como para entrar en los pulmones o el torrente sanguíneo pero si para llegar a la tráquea Miguel Ángel Ceballos - Portavoz de Ecologistas en Acción

En enero de este año, Ecologistes en Acció del País Valencià, organización de la cual forma parte La Carrasca de Alcoy, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano una demanda contra la Generalitat por «no elaborar y aplicar planes de mejora de la calidad del aire ante los incumplimientos reiterados de los valores objetivos de contaminación por ozono troposférico». Los ecologistas confían en que la sentencia se dicte en los próximo meses.

Una atmósfera más sucia por el cambio climático

Los ecologistas advierten que el cambio climático, aunque no sea la causa, agrava el problema de la mala calidad del aire porque los episodios de elevación de temperaturas son más frecuentes. «Las olas de calor son más prolongadas y virulentas. Son condiciones naturales que se unen alas antrópicas como las emisiones del transporte o la industria. Cada año va a ser más difícil hasta que seamos capaces de sustituir las fuentes de energías fósiles por limpias. En última instancia, el uso de combustibles fósiles provoca el cambio climático y la contaminación atmosférica», insisten. En el caso de la contaminación por ozono «malo», dos terceras partes de los cultivos y buena parte de los bosques soportan niveles que dañan la vegetación, que queda debilitada, tal y como advierten los ecologistas.