Plan para detectar enfermedades infecciosas en población de riesgo

Las muestras se envían semanalmente al Hospital General de Alicante. “En caso de salir positivo a la semana siguiente se cita al paciente en el hospital para hacer pruebas complementarias e iniciar el tratamiento ese mismo día”. La medicación se le da al paciente o se manda al centro que gestiona Cruz Roja para que se la tomen allí. El tratamiento contra la hepatitis C dura tres meses. Posteriormente “les vamos haciendo consultas de seguimiento hasta que el hígado se recupera y les podemos dar el alta”, destaca Mylene Guiguian Río, enfermera de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General. Como puede haber reinfecciones las pruebas se repiten a los seis meses y al año.

Sergio Reus, médico adjunto en la misma unidad, destaca que los nuevos tratamientos contra la hepatitis C han permitido erradicar la enfermedad, “por lo que una de las estrategias del ministerio era hacer cribados en centros de metadona, ya que hay un porcentaje de usuarios que desconocen que tienen la enfermedad o lo saben pero no acuden al especialista”. Si no se detectan estas enfermedades a tiempo, la probabilidad de que se transmitan a otras personas es alta

Cristina Díaz, técnico de laboratorio en el centro de Drogodependencias de Cruz Roja, recuerda como al principio los usuarios eran muy reacios a hacerse la prueba. “Muchos de ellos habían tomado los antiguos tratamientos para la hepatitis, que generaban un montón de efectos secundarios, por lo que no querían hacerse la prueba”. Poco a poco se fueron animando. “Además, en el hospital se preocupan mucho de ellos, los miman y hay mucha comunicación”.

Las muestras de estos pacientes se procesan en el servicio de Microbiología del Hospital General de Alicante. Su responsable, Juan Carlos Rodríguez, destaca que este proyecto que se ha iniciado con Cruz Roja está en la línea de los objetivos de la OMS para erradicar la hepatitis C de los 50 países más ricos del mundo. “Los nuevos tratamientos están permitiendo erradicar la enfermedad, pero quedan pequeños colectivos de personas afectadas a las que hay que buscar, hacer cribados y tratarlas, en beneficio propio y de las personas que hay a su alrededor”. Este proyecto también está siendo posible gracias a los test que se están usando y que permiten conservar la sangre durante días sin refrigerarla. “Generalmente este tipo de test se usa para misiones de cooperación en países del tercer mundo y pocas casas comerciales los venden”.