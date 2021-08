El curso escolar comenzará con el 40% de los alumnos de Secundaria vacunados con las dos dosis

Tres semanas antes del inicio del curso, el pasado 18 de agosto, estaban vacunados con la primera dosis un 43% de los jóvenes entre 12 y 19 años. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población en esta franja de edad están siendo protegidos con la vacuna de Pfizer, que necesita de tres semanas de intervalo entre las dos dosis, el 8 de septiembre arrancarán las clases con seis de cada diez estudiantes inmunizados con la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus. De hecho, la semana que viene está previsto que se empiecen a administrar las segundas dosis que de momento sólo tienen un 7% de adolescentes, según la última actualización del Ministerio de Sanidad. Cuando arrancó la inmunización de este grupo de edad, Ximo Puig adelantó que las clases empezarían con todos los alumnos protegidos con al menos una dosis de la vacuna, cifra que en estos momentos es del 72,5%.

Acelerador

Precisamente ha sido en la vacunación de los más jóvenes donde la Conselleria de Sanidad ha apretado el acelerador en las últimas semanas, gracias a la llegada de dosis adicionales que el Gobierno ha enviado durante el mes de agosto a la Comunidad Valenciana para compensar las vacunas que se han puesto a población desplazada y al reparto que a nivel nacional se ha hecho de los viales y que ha perjudicado a nuestra autonomía, donde el peso de la población joven es más elevado que en otras. Para corregir estos desequilibrios, el Gobierno se comprometió a suministrar a lo largo del mes de agosto 600.000 viales más de los previstos inicialmente de las vacunas de Pfizer y de Moderna.

Esta llegada adicional de dosis ha permitido que en tres semanas la vacunación de los más jóvenes se haya acelerado notablemente. Cuando el 9 de agosto Sanidad comenzó a vacunar a los adolescentes, de media en España un 25% de este grupo ya tenía al menos una dosis de la vacuna. La Valenciana era en este sentido la comunidad más rezagada con sólo un 1,5% de la población con una dosis. Tres semanas después el ritmo de inmunización se ha invertido y el 72,5% de los jóvenes entre 12 y 19 años tienen ya al menos una dosis de la vacuna frente al covid, por encima del 67,8% de media nacional.

La Valenciana es la cuarta autonomía con más población vacunada en esta franja de edad, por detrás de Asturias, Extremadura y Galicia. Además, la llegada de dosis adicionales ha permitido a la Comunidad incrementar un 2,7% el número de vacunas puestas en los 20 primeros días del mes de agosto, frente al conjunto de España, donde han llegado a caer un tercio las dosis administradas en lo que llevamos de mes.

Este viernes se han cumplido ocho meses del arranque de la campaña de vacunación frente al coronavirus. El 77,5% de la población en edad de recibir la vacuna tiene al menos una dosis y el 66,7% la pauta completa. Por encima de los 40 años, el 92,3% de la población ya está protegida totalmente frente al coronavirus. Sin embargo, y pese a que ya se habría alcanzado el 70% de inmunidad de rebaño que en un principio se planteó el Gobierno, la variante Delta, mucho más contagiosa, obliga a elevar este porcentaje, por encima del 85%.

En este sentido, todos los esfuerzos de la Conselleria de Sanidad se centran ahora en avanzar con los más jóvenes y en repescar a las cerca de 400.000 personas que pese a ser citadas no han acudido a inmunizarse, para lo que se ha emprendido una campaña de envío masivo de mensajes al móvil. Todo con el objetivo de aumentar la población vacunada frente al covid.

La desescalada se decidirá la próxima semana

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado este viernes en declaraciones recogidas por Europa Press que la desescalada se diseñará en función de cómo se encuentre la situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana los próximos 4 ó 5 de septiembre para decidir si las restricciones que están vigentes hasta el día 6, incluido el toque de queda en 68 municipios, se mantienen o se aligeran. Barceló ha explicado que se está trabajando en todos los escenarios para ver «cómo se hace la desescalada paulatina» a partir del día 7.

Sanidad flexibiliza la norma para celebraciones

La conselleria permite los pasacalles y las bandas de música coincidiendo con las fiestas de Fallas

J.R. Esquinas

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha anunciado este viernes la modificación «puntual y específica» de la normativa frente al covid para permitir realizar actos populares, como las Fallas, pero «bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria»: el uso obligatorio de mascarilla también en el aire libre tanto para participantes como para espectadores, una distancia de seguridad de 1,5 metros en actividades estáticas y asegurar que no habrá aglomeraciones en las itinerantes.

Además, no se podrán realizar verbenas, discomóviles, karaokes y similares, y tampoco se permite el baile, ni en exteriores ni en interiores. No obstante, los pasacalles y la ofrenda sí podrán ir acompañados de las bandas de música y las carpas deberán respetar las mismas restricciones que la hostelería. Esta modificación para las Fallas ha causado molestar en algunas localidades, como Santa Pola, donde las fiestas que deberían celebrarse entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre permanecen suspendidas. La alcaldesa de la villa marinera, Loreto Serrano, del PP, reprocha a Ximo Puig «que a salto de mata no se organizan unas fiestas locales, que necesitan mucho trabajo y tiempo tanto para el Ayuntamiento como para las asociaciones». La primera edil cree que esta decisión «está hecha a medida para quedar bien pero no se puede jugar con las personas, ni con los pueblos» ataja la regidora.