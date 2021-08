El PSOE pedirá la reprobación de Llopis si no da marcha atrás en la renuncia a las subvenciones para las extraescolares

El grupo municipal socialista propondrá la reprobación del Pleno a la concejala de Educación, la popular Julia Llopis, si el bipartito no da marcha atrás en su renuncia a la subvención de la Conselleria de Educación para las actividades extraescolares, que el pasado curso rondó el medio millón de euros. Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE, Francesc Sanguino: "O Llopis rectifica en las ayudas de la Conselleria o llevaremos su reprobación al pleno por boicot a la Educación Pública".

El socialista lamenta que miles de escolares alicantinos no puedan acceder a esas actividades ante la negativa del gobierno municipal a promoverlas para el siguiente curso: "Miles de niños y niñas verán cómo pierden la posibilidad de realizar distintos tipos de actividades que sus progenitores en muchos casos no se pueden permitir. Elche ha obtenido 453.000 euros y ha justificado el 100% de la subvención, así como otros municipios de la provincia, como Sant Joan, Alcoy, San Vicente… Ninguno de estos municipios ha tenido el menor problema para realizar los contratos de servicios profesionales necesarios para realizar las actividades que previamente habían propuesto a Conselleria. De hecho, el pago de la Conselleria es por adelantado".

El portavoz del PSOE, por otro lado, ha puesto en duda los argumentos esgrimidos por el ejecutivo local para renunciar a la segunda convocatoria de las ayudas vinculadas al covid: "Dice Julia Llopis que Marzà llega tarde. Sin embargo, para el resto de municipios no es así, ya que participan y justifican a la conselleria en tiempo y forma unos 450 de la Comunidad Valenciana. Nos preguntamos qué incapacita a Julia Llopis para que no pueda tramitar y justificar las ayudas. Y aquí no puede poner al interventor como excusa". Para el socialista, los tiempos no son más que una excusa para el gobierno loca: "No vemos que sea más que una excusa y un ejercicio de intentar hacer un 'apartheid' de este alcalde de la Educación Pública en Alicante. Dice Barcala que renuncian “ante la imposibilidad de desarrollarlas hasta final de curso por los tiempos de contratación de la Administración”, pero resulta que el resto de los 450 Ayuntamientos tienen los mismos tiempos y las realizan sin problemas".

Sobre la escasa participación de escolares durante las actividades impulsadas por el Ayuntamiento durante el pasado curso, el socialista ha señalado a la edil y su gestión al frente del área: "Julia Llopis asegura que han tenido una participación que apenas alcanzó el 1,28% en el mejor de los casos. Nos sorprende que Llopis confiese su incapacidad de generar actividades de interés. Quizá debería pensar la concejala que el problema no es administrativo, sino de ella porque no ha ofertado actividades interesantes. Elche ha realizado actividades de apoyo educativo, culturales y deportivas, educación para la inclusión, asesoramiento para el alumnado y sus familias. De hecho, una de las actividades fue un programa de integración migrante en el que participaron más de un centenar de chicos y chicas".

Ésta no es la primera vez que Sanguino habla de la incapacidad en la gestión de Llopis al frente de Educación y también de Acción Social. Lo hizo, por ejemplo, este jueves, en relación a los retrasos en la retirada del amianto por el choque del bipartito con la conselleria de Educación. "Está visto que esta señora no solo está absolutamente incapacitada para gestionar, sino que además su actitud de boicot constante hacia la educación pública está poniendo en un problema muy serio a cientos de miles de familias de Alicante. El PP no puede seguir permitiendo a una incapacitada como esta señora al mando de la Educación de la ciudad".

Enfado en el PP

Esa palabra no ha gustado en el seno de uno de los socios del gobierno municipal. A través de una nota de prensa, la portavoz popular, Mari Carmen de España, ha calificado de "machista" a Sanguino por sus valoraciones sobre Llopis: "Sanguino muestra un tono machista con una utilización del lenguaje que recurre al insulto contra una mujer y una compañera de corporación que toma a diario decisiones políticas valientes".

La portavoz popular ha recurrido al diccionario, según insisten en el comunicado, para "explicar a Sanguino qué significa" ser una incapacitada: "Similarmente, una persona inhabilitada es aquella que es incapaz debido a cualquier condición física o mental para recibir y evaluar información o para comunicar decisiones en tal medida que a la persona la falta la habilitad de administrar sus recursos financieros”.

Según De España, "para una persona que es un lingüista debería entender que el empleo de las palabras no debe ser gratuito". "Se cree el más gracioso jugando con el lenguaje, y al final solo queda soez y malencarado. Es una pena que el PSOE tenga este portavoz que tan flaco favor les hace”, ha añadido De España, quien a su vez ha pedido una rectificación pública al socialista: "Una vez más, el portavoz del PSOE muestra la baja calidad política de sus comentarios, que en nada contribuyen a hacer una buena labor de oposición y que, como en esta ocasión, dicen muy poco de su forma de entender la vida política utilizando calificativos inapropiados para ejercer una labor como la de portavoz de la oposición atacando a una mujer con términos despectivos tratando de menospreciarla”.